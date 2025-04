Estos son los mejores Isekai, según los japoneses: El género que más divide a los fans tiene su podio

Para quienes aún no están del todo familiarizados, el isekai es ese tipo de anime donde un personaje —generalmente bastante promedio o en crisis— termina transportado a otro mundo. Dragones, magia, niveles de poder absurdos y chicas mágicas suelen estar incluidos. Aunque algunos lo consideran un género sobreexplotado, en Japón sigue siendo un favorito total.

La página Minna no Ranking, especializada en votaciones abiertas, acaba de publicar una enorme lista con los isekai más recomendados. El ranking va del puesto 1 al 234, así que hay opciones para rato. Pero vamos directo al grano: este es el top 10 elegido por los fans japoneses.

El top 10 de los isekai más queridos en Japón

Youjo Senki (Saga of Tanya the Evil) No Game No Life Re:Zero – Starting Life in Another World The Rising of the Shield Hero My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Sword Art Online KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World! Overlord Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation That Time I Got Reincarnated as a Slime

El slime que lo logró todo

Sí, en el primer lugar está nada menos que “That Time I Got Reincarnated as a Slime”, donde un oficinista muere apuñalado y reencarna como... un slime. Pero no cualquier slime: uno con poderes fuera de serie y una personalidad que termina uniéndolo con todos.

Rimuru, su nuevo nombre, no solo sobrevive, sino que termina liderando una sociedad mágica entera. La historia iba a terminar en el Volumen 22, pero el editor convenció al autor de seguir. Así que hay más Rimuru para rato: cuarta temporada confirmada y segunda película en camino.

Mushoku Tensei: un anime tan aclamado como polémico

En segundo lugar, “Mushoku Tensei”. Visualmente espectacular, con una historia profunda y un protagonista que... bueno, genera bastante debate. Rudeus Greyrat intenta redimirse tras reencarnar, pero sus decisiones no siempre caen bien entre los espectadores. Aun así, su impacto es innegable.

Dato curioso: en octubre de 2024 perdió el primer lugar justo cuando se estrenó la tercera temporada de Re:Zero, que ahora quedó en el puesto 8. Sí, los fans japoneses son intensos.

Clásicos, comedia y sátira del género

Más abajo en el ranking aparecen nombres que seguro te suenan:

“Sword Art Online” , el responsable de popularizar el isekai moderno.

, el responsable de popularizar el isekai moderno. “KonoSuba” , que se burla con gracia de todos los clichés del género.

, que se burla con gracia de todos los clichés del género. “No Game No Life” , con una estética increíble y un dúo protagonista tan brillante como excéntrico.

, con una estética increíble y un dúo protagonista tan brillante como excéntrico. Y “Youjo Senki”, donde una niña-soldado en plena guerra mágica lleva la historia a lugares inesperados.

¿Mucho isekai? Tal vez. ¿Aburrido? Para nada

Con más de 230 animes listados, el isekai demuestra que no es una moda pasajera, sino un terreno fértil para todo tipo de historias. Desde acción brutal hasta comedias absurdas y reflexiones existenciales, hay de todo. Incluso si crees que “todos son iguales”, probablemente alguno de esta lista te sorprenda.