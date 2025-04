Cinco animes que deberían ver mientras llega el estreno del Arco del Castillo del Infinito de Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba prepara su despedida triunfal del mundo del anime. El arco del Castillo del Infinito, en lugar de salir por episodios de la última temporada, llegará a los fanáticos por intermedio de tres películas que se estrenarán en los cines de todo el planeta.

La primera de las tres películas se estrena en América Latina este próximo 11 de septiembre, pero ojo que tres semanas antes la primera película de esta trilogía estará en Asia, así que los spoilers estarán a la orden del día.

¿Qué podemos hacer? Evitar las redes sociales y desactivar de X palabras como Demon Slayer, Kimetsu No Yaiba, Tanjiro, Nezuko, Muzan, Inosuke, Pilares o Zenitsu.

Lo otro que podemos hacer es entretenernos con otras series, para evitar las redes sociales, mientras esperamos que el Arco del Castillo del Infinito llegue a nuestros países.

Es por eso que hicimos este listado de cinco animes, que en cierta forma le podría gustar a los fanáticos de Demon Slayer. Son sencillas, famosas y bastante digeribles, si ya viste la serie de Koyoharu Gotouge.

Cinco animes mientras esperamos por Demon Slayer

Jujutsu Kaisen.

Si te gusta la intensidad y las peleas con energía muy al estilo de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen es casi que una parada obligatoria. La historia sigue a Yuji Itadori, un estudiante que termina tragándose un dedo con una m#ldición y se convierte en el huésped de una entidad demoníaca peligrosísima.

Sin embargo, en vez de morir, termina luchando contra maldiciones con un grupo de exorcistas. Es brutal, emocional y las animaciones de combate están a otro nivel.

Vinland Saga

Cambia las espadas nichirin por hachas vikingas. Vinland Saga sigue a Thorfinn, un chico que crece obsesionado con vengar la muerte de su padre en plena era de los vikingos. Pero no es solo sangre y peleas: la serie es bastante cruda, tiene muchos tintes filosóficos y con personajes que evolucionan mucho.

Chainsaw Man

Esta serie es una locura total. Denji, un chico sin futuro que trabaja cazando demonios para pagar deudas, muere y es revivido con una motosierra en la cara (literal amigos y amigas).

Después de esto es una entidad que es mitad humano, mitad diablo, y trabaja para el gobierno cazando monstruos mientras trata de tener una vida normal, si es que cabe este término en la serie.

Attack on Titan

No tomes este conteo como que lo estamos haciendo en orden de favoritos. Si has visto Attack on Titan, este es el momento perfecto para empezar.

El mundo está al borde del colapso y la humanidad vive dentro de murallas para protegerse de los titanes, enormes criaturas devoradoras de personas. Lo que parece una historia de supervivencia se convierte en un enredo político, bélico y emocional a lo grande. Cada temporada sube la apuesta, y el final… es algo que no tiene sentido de lo increíble que es.

Dororo

Un samurái le entrega el cuerpo de su hijo a demonios a cambio de poder. Años después, ese hijo sobrevive y viaja por Japón buscando recuperar sus partes perdidas matando a cada demonio que se las quedó.

Lo acompaña un niño huérfano que le da el toque emocional y humano a todo. Es oscura, poética y visualmente hermosa.