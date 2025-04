Akira Toriyama era “explotado laboralmente” y por eso quería terminar con Dragon Ball, confiesan sus excompañeros

Las presiones sobre los tiempos de entrega siempre fue una situación de poco agrado para Akira Toriyama. La revista Shonen Jump, de la editorial Shueisha, exigía nuevos episodios a sus ilustradores para sacar semanalmente y mantener contentos a sus lectores. Dragon Ball, por su éxito rotundo, multiplicó el trabajo de todos y con ello el sufrimiento del mangaka japonés.

Es de conocimiento público que el arco de Freezer, de Dragon Ball Z, tiene un relleno bestial por que el anime alcanzó al manga finales de los años 80 y para Akira Toriyama y sus editores se volvió imposible seguirle el paso.

Cualquiera podría imaginar que, dado el talento de Akira Toriyama, los editores lo esperaban y respetaban sus tiempos de trabajo. Sin embargo, según relatan Kazuhiko Torishima, Yu Kondo y Fuyuto Takeda (excompañeros de trabajo del mangaka), los editores de la revista vivían con una constante presión para nuevos números de Dragon Ball.

El relato de los ilustradores, reflejado en un artículo de Vandal, revela que desde la revista sostenían una “explotación laboral” para con Akira Toriyama y todo el equipo de Dragon Ball, hasta el punto de evitar descansos o licencias médicas.

Akira Toriyama fallecio el pasado 7 de Marzo. | Foto: Referencial

“Llevaron al creativo al extremo obligándole a trabajar hasta con una tendinitis, provocada lógicamente por la inmensa cantidad de horas que Toriyama dedicaba a los lápices", reseñó el medio antes citado.

Akira Toriyama exteriorizó su pesar con Dragon Ball

"No tengo buena salud. No suelo tener rigidez en los hombros, pero recientemente mi brazo derecho comenzó a entumirse y finalmente me está doliendo“, escribió Akira Toriyama en la prolongación de la cubierta, del tomo 23 de Dragon Ball.

Estos relatos coinciden con las múltiples veces en las que Akira Toriyama quiso ponerle fin a Dragon Ball. El arco de Freezer y el arco de Cell y los Androides fueron dos oportunidades en las que el mangaka dijo que no quería seguir y la industria lo convenció hasta la saga de Majin Buu.