Nintendo Switch 2 se lanzará el 5 de junio: lo más destacado fueron sus nuevas formas de comunicarse jugando

Todos juntos, cuando quieras y donde quieras. Nintendo Switch 2 llega el 5 de junio para ofrecer a los jugadores nuevas maneras de jugar y de conectar entre ellos. La consola cuenta con los controles Joy-Con 2, que se han rediseñado por completo.

PUBLICIDAD

Cada mando se acopla fácilmente a la consola por medio de conectores magnéticos y, además, puede usarse a modo de mouse en juegos compatibles. Nintendo Switch 2 posee una gran potencia y velocidad de procesamiento, lo que le permite mostrar imágenes en una pantalla más grande con colores intensos y nítidos.

Jugar más conectados

Desde juegos de Nintendo Switch 2 hasta títulos compatibles de Nintendo Switch, ¡todo el mundo podrá conectarse y jugar con su familia y amigos de maneras totalmente inéditas!

En palabras de Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo: «Nintendo Switch 2 es el siguiente paso en la evolución de consolas de sobremesa que son a la vez portátiles, fundamentado en los ocho años de diversión y descubrimiento que comenzaron con el lanzamiento de Nintendo Switch. Creo firmemente que con Nintendo Switch 2, cuyas nuevas características ampliarán el horizonte de experiencias de juego, podremos seguir avanzando en nuestro cometido de hacer sonreír a personas del mundo entero.»

Nintendo Switch 2 incluye:

- Una consola Nintendo Switch 2

- Controles Joy-Con 2 (izquierdo y derecho)

- Un soporte para controles Joy-Con 2

PUBLICIDAD

- Correas de los controles Joy-Con 2

- Una base de Nintendo Switch 2

- Un cable HDMI de ultra alta velocidad

- Un adaptador de corriente de Nintendo Switch 2

- Un cable USB-C de carga

El 5 de junio, el mismo día del lanzamiento de Nintendo Switch 2, también estará disponible elpack de Nintendo Switch 2 + Mario Kart World , que incluye la consola y un código de descarga de Mario Kart World.

Más características

En la presentación Nintendo Direct se han compartido numerosos detalles sobre las características y funciones de la consola, así como sobre los juegos que llegarán a Nintendo Switch 2 de mano de Nintendo y sus colaboradores.

Con GameChat, todo el mundo podrá jugar en compañía de nuevas maneras. Gracias a la nueva función en línea GameChat , los usuarios podrán jugar y hablar entre ellos como si estuvieran todos en la misma habitación, sin importar la distancia que los separe en la realidad.

Ya se trate de celebrar una victoria como simplemente de pasarse a saludar, con GameChat los usuarios tendrán la sensación de que sus amigos en línea del mundo entero están justo a su lado. Tras configurar GameChat, los usuarios solo tienen que pulsar el botón C situado en el mando Joy-Con 2 derecho para empezar un chat con sus amigos en cualquier momento.

Mediante el micrófono integrado de la consola, hasta 12 personas en distintas ubicaciones pueden comunicarse a través del chat de voz mientras juegan. Además, hasta cuatro personas pueden compartir sus pantallas y, si conectan una cámara USB-C compatible, como la cámara de Nintendo Switch 2 (a la venta por separado), también podrán disfrutar del chat de video y verse las caras mientras juegan y dan rienda suelta a todo su entusiasmo. Si más personas desean unirse a la sesión, solo podrán hacerlo por medio del chat de voz.

Hasta el 31 de marzo de 2026, se podrá disfrutar de GameChat sin necesidad de tener una suscripción a Nintendo Switch Online. Pasada esa fecha, será necesario contar con una suscripción.

Al iniciar una sesión de GameChat, los usuarios podrán invitar a personas que formen parte de su lista de amigos. Existen medidas de seguridad para garantizar que todo el mundo pueda chatear tranquilamente, como la posibilidad de denunciar a una persona durante una sesión de chat. Además, Nintendo reconoce el papel fundamental que desempeñan los padres, madres y tutores en el uso que hacen sus hijos de los servicios en línea, por lo que los niños menores de 16 años requerirán la aprobación de su padre, madre o tutor para usar GameChat.

Dicha aprobación se proporcionará por medio de una versión actualizada de la aplicación Control parental de Nintendo Switch.

Un montón de funciones y experiencias nuevas

Una pantalla más grande y con colores intensos que permite mostrar el movimiento con mayor fluidez.

Nintendo Switch 2 cuenta con una pantalla LCD de 7,9 pulgadas y 1080p que muestra imágenes en alta definición total (Full HD), aunque la consola sigue teniendo el mismo grosor que Nintendo Switch.

Incluso en el modo portátil, Nintendo Switch 2 ofrece una experiencia de juego intensa y detallada, así como gráficos fluidos que permiten ver en todo detalle los movimientos de los personajes y sus variadísimas expresiones faciales.

Los controles Joy-Con 2 se acoplan a la consola con toda facilidad

Los controles Joy-Con 2 son los controles totalmente rediseñados de Nintendo Switch 2 y se acoplan magnéticamente a la consola. Ambos controles se pueden usar a modo de mouse, deslizándolos sobre superficies como una mesa o el regazo de los jugadores para hacer una gran variedad de cosas, como, por ejemplo, apuntar a los objetivos en ciertos juegos.

Un soporte que puede ajustarse en distintos ángulos y un nuevo puerto USB-C

Los usuarios pueden ajustar el ángulo del nuevo soporte situado en la parte trasera de Nintendo Switch 2 para jugar en la posición que más les guste.

Mientras que Nintendo Switch solo cuenta con un puerto USB-C en la parte inferior de la consola, Nintendo Switch 2 añade otro en la parte superior, lo que permite a los jugadores usar el adaptador de corriente incluido con la consola para cargarla mientras juegan en el modo sobremesa.

También es posible conectar una cámara USB-C compatible, como la cámara de Nintendo Switch 2, para disfrutar del chat de video en GameChat.

Gran velocidad de procesamiento y rendimiento mejorado de los gráficos

El rendimiento de la CPU (unidad de procesamiento central) y la GPU (unidad de procesamiento de gráficos) de Nintendo Switch 2 se ha mejorado considerablemente con respecto a Nintendo Switch.

Lo que se traduce en una mayor velocidad de procesamiento y un aspecto visual optimizado en los juegos. También permite mostrar gráficos más detallados y acortar los tiempos de carga.

Sonido nítido y audio espacial en 3D

En Nintendo Switch 2, el sonido es más definido y natural, con un equilibrio incluso mejor entre los rangos de frecuencia del audio. Cuando los usuarios jueguen en el modo portátil o en el modo sobremesa, podrán disfrutar de los juegos con un sonido aún más inmersivo y tridimensional.

Memoria interna de 256 GB

Nintendo Switch 2 dispone de 256 GB de memoria interna, ocho veces más que Nintendo Switch, para almacenar, entre otras cosas, juegos digitales y datos de guardado.

En el caso de que se necesite almacenamiento adicional, Nintendo Switch 2 utiliza exclusivamente tarjetas microSD Express, que permiten leer datos a mayor velocidad en comparación con modelos previos de tarjetas microSD.

Es posible jugar a títulos de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2

En Nintendo Switch 2 se puede jugar tanto a títulos de Nintendo Switch 2 como a títulos compatibles de Nintendo Switch, ya sea en formato físico o digital.

Es posible que algunos títulos de Nintendo Switch sean incompatibles o no compatibles en su totalidad con Nintendo Switch 2.

Los controles Joy-Con y otros periféricos de Nintendo Switch, -como el mando Pro de Nintendo Switch, también se podrán usar con Nintendo Switch 2 al conectarlos a la consola de manera inalámbrica. En la página web de Nintendo hay más información disponible sobre la compatibilidad con juegos y accesorios de Nintendo Switch.

La nueva base de Nintendo Switch 2

Si los usuarios conectan la base de Nintendo Switch 2 al televisor, podrán disfrutar de hasta 120 fps y de una resolución de hasta 4K en juegos y televisores compatibles.

Múltiples personas pueden jugar a un mismo título con GameShare

Gracias a GameShare, una nueva función de Nintendo Switch 2, los usuarios podrán compartir un título para jugarlo con otras personas, incluso si estas no disponen de una copia del juego en cuestión.

Por ejemplo, si una persona tiene una consola Nintendo Switch 2 y un juego compatible con GameShare, puede establecer la comunicación local con las consolas Nintendo Switch 2 Nintendo Switch de otros usuarios para invitarlos a jugar a dicho título de manera temporal.

Si GameShare se usa entre consolas Nintendo Switch 2, también es posible utilizar GameChat durante partidas en línea para que los usuarios charlen con los demás mientras juegan a un mismo título.

Las tarjetas de juego virtuales aportan ventajas al uso de los juegos digitales

Las tarjetas de juego virtuales permiten a los usuarios gestionar fácilmente los juegos digitales que tengan, jugarlos en dos consolas diferentes o incluso prestárselos entre ellos.

En la sección de la consola dedicada a las tarjetas de juego virtuales se muestran todos los juegos digitales que un usuario ha adquirido con su cuenta Nintendo, lo que facilita acceder a ellos y cargarlos en la consola. Una vez que se cargue la tarjeta de juego virtual en una consola, cualquier usuario de la misma podrá jugar al juego incluso cuando la consola no esté conectada a internet.

Además, gracias a las tarjetas de juego virtuales los miembros de un mismo grupo familiar de la cuenta Nintendo pueden prestarse juegos entre sí por medio de la comunicación local.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online estará disponible en Nintendo Switch 2. En Nintendo Switch 2, los usuarios que tengan una suscripción a Nintendo Switch Online podrán usar funciones en línea como GameChat, así como otras ya existentes. Hasta el 31 de marzo de 2026, todos los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán acceder a GameChat sin tener una suscripción a Nintendo Switch Online gracias a la promoción de bienvenida a GameChat.

Pasada esa fecha, será necesario contar con una suscripción a Nintendo Switch Online para usar GameChat. Además, los usuarios de Nintendo Switch 2 también tendrán acceso a Nintendo GameCube – Nintendo Classics, que estará disponible el mismo día que la consola.

Los usuarios que tengan una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión y una consola Nintendo Switch 2 podrán acceder a un catálogo en constante ampliación de títulos de Nintendo GameCube, que cuentan con mejor calidad de imagen y mayor resolución con respecto a sus versiones originales. Los juegos disponibles desde el lanzamiento serán:

F-ZERO GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker y SOULCALIBUR II.

¿Qué opinas de los anuncios?