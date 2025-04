Hay un problema con Nintendo Switch 2 que podría ser una decepción para los usuarios

Con el Nintendo Switch 2 Direct, Nintendo despejó gran parte del misterio que rodeaba su próxima consola. Desde el regreso de títulos icónicos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, hasta nuevas funciones como GameChat y compatibilidad con mouse, la presentación dejó claro que la Switch 2 apunta a mejorar varios aspectos técnicos y sociales de su predecesora.

Sin embargo, entre tantas novedades, una área parece haber sido ignorada por completo: la interfaz de usuario.

Una interfaz... demasiado familiar

En una de las capturas oficiales compartidas por Nintendo, la UI del Switch 2 luce prácticamente idéntica a la del modelo original. El diseño presenta algunos ajustes menores, como esquinas más redondeadas en la biblioteca de juegos y una barra de menú expandida, pero nada que represente un salto evolutivo.

Eso incluye nuevos botones como el “C”, destinado a GameChat, y uno verde azulado que probablemente active GameShare. Aun así, visualmente, la interfaz permanece estéril y minimalista.

Y aunque el enfoque funcional puede parecer adecuado para algunos, muchos jugadores esperaban una renovación que reflejara el carácter distintivo de Nintendo.

Las épocas de menús con música alegre, Miis animados y temas personalizables han quedado atrás, reemplazadas por una estética plana que, para muchos, no representa el alma creativa que solía definir a la marca.

¿Dónde quedó la personalidad?

Lo que más ha sorprendido a la comunidad es que Nintendo, históricamente famosa por agregar encanto y humor incluso en sus menús, haya optado por mantener un diseño tan sobrio.

Incluso el nuevo título Welcome Tour, que parecía ser una oportunidad ideal para devolver algo de estilo a la interfaz, se presentó con una apariencia genérica, carente de los elementos visuales que alguna vez caracterizaron a la compañía.

El diseño minimalista del Joy-Con 2 refuerza esta dirección, dando la impresión de que Nintendo está apostando por la sobriedad en lugar de la personalidad. Si bien eso podría ser parte de una estrategia más amplia de modernización, el cambio no ha pasado desapercibido entre los seguidores más nostálgicos.

¿Un cambio reversible?

Por ahora, Nintendo no ha anunciado soporte para temas, personalización de fondo o el regreso de los entrañables Miis.

Y aunque es posible que algunas de estas características se activen en futuras actualizaciones del sistema, lo cierto es que el Switch 2 arranca con una interfaz visualmente gris en un hardware más elegante, pero menos encantador.

Para quienes esperaban un tema inspirado en Splatoon, una música de menú contagiosa o una dosis de esa estética juguetona que siempre acompañó a Nintendo, la interfaz de la Switch 2 puede resultar decepcionante. No tanto por lo que es, sino por lo que no es.

Y con la consola acercándose rápidamente a su lanzamiento, todo indica que este será un cambio difícil de ignorar para los jugadores que crecieron esperando un poco más de color... incluso en el menú principal.