Salieron las primeras críticas de la película de Minecraft: Esto es lo que se dijo

La esperada película de Minecraft llega a los cines este fin de semana, pero las redes ya están explotando con las primeras reacciones. Dirigida por Jared Hess (Napoleon Dynamite), la cinta pone a cuatro desconocidos en medio del Overworld —ese mundo pixelado y caótico que todos conocemos— mientras intentan encontrar el camino de vuelta a casa.

Y como suele pasar con adaptaciones de videojuegos… las opiniones están más divididas que una torre mal construida de bloques de tierra.

¿Divertida o desastrosa? Parece que depende de tu sentido del humor

Desde que se levantó el embargo para reacciones tempranas, los críticos y fans empezaron a publicar sus primeras impresiones. Algunos la encuentran hilarante y extrañamente encantadora, mientras que otros piden el botón de “eliminar mundo” sin dudarlo.

Cris Parker (YouTuber)

"#MinecraftMovie es HORRIBLE… ¡Divertidísima! El humor extraño y aleatorio de Jared Hess me hizo reír a carcajadas varias veces. Los efectos visuales son geniales, aunque los humanos desentonan un poco. Lo peor: la historia y los personajes poco desarrollados. Igual, me entretuvo bastante."

Un resumen perfecto del típico “culpable placer” que nadie quiere admitir que disfrutó.

Jasmine Valentine (Dexerto / TotalFilm)

"Sin duda, la peor película que he visto en años. Solo se salva Jennifer Coolidge, que probablemente estaba tentada de risa todo el rodaje. Lo demás… un desastre total. Trama floja, guion inexistente."

Nada amable. Y con tono de ragequit.

Chris Killian (ComicBook)

"No soy gamer de Minecraft, pero sí de Jared Hess. La peli es como una pesadilla rara y absurda. Jack Black está tan loco como siempre, y Jason Momoa es divertidísimo haciendo de jugador que se toma demasiado en serio."

Un punto medio para los que disfrutan el caos con una sonrisa.

Ash Crossan (ScreenRant)

"¡Me encantó! No pensé que fuera para mí, pero con todo el sello Jared Hess, terminé viendo algo ingenioso, original y muy divertido. Tiene ADN de Napoleon Dynamite por todos lados."

La primera que la compara directamente con el clásico de culto de Hess… y lo dice como halago.

¿Y la taquilla? Va a lo grande, pase lo que pase

A pesar de las opiniones mixtas, la preventa de entradas está en modo full diamante: ya se convirtió en la película PG más taquillera del año y se espera que recaude más de 60 millones de dólares en su primer fin de semana. O sea, por ahora, el público dice “¡vamos con todo!”.

Lo que viene: abril cargado para los fans del gaming

Una película de Minecraft no está sola en la agenda gamer de 2025. El 25 de abril llega también la peli de Until Dawn, y ese mismo mes se estrena la segunda temporada de The Last of Us por HBO. Así que si sos fan del combo videojuegos + cine/series, vas a estar bien ocupado.

Conclusión: La película de Minecraft es... lo que esperás (o tal vez no)

Lo cierto es que esta peli no intenta ser algo tradicional. Es rara, juguetona y probablemente dividida entre quienes aman el humor de Hess y quienes no conectan con ese estilo. Pero algo es seguro: ya logró que todo el mundo esté hablando de ella. Y eso, en el mundo del entretenimiento, vale más que una armadura de netherite.