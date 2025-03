El “no sé como gané, apreté todos los botónes” era realidad en PlayStation 2

En algún momento de nuestra infancia jugando con la PlayStation 2, todos ganamos alguna pelea o pasamos una misión con el clásico “apreté todos los botónes”. Eso que era un chiste, resultó ser realidad.

El DualShock 2 ofrecía sticks analógicos de alta precisión, una cruceta funcional y cuatro gatillos. Era un mando completo, con un peso equilibrado y un sistema de vibración sobresaliente. Sin embargo, ocultaba una característica pero de gran importancia.

Si alguna vez experimentaste una respuesta variable al presionar los botones del DualShock 2, ahora puedes encontrar una explicación. Contaba con 256 niveles de presión en casi todos los botones, específicamente en los cuatro botones frontales y los gatillos digitales. Esto permitía que algunos juegos reaccionaran de manera diferente según la intensidad con la que se presionaba cada botón.

Si aún conservas videojuegos de PlayStation 2, puedes verificar si son compatibles con esta función. Busca la indicación “Pressure Sensitive” en la contraportada del juego. No todos los títulos eran compatibles, pero algunos, como God of War II y varios de la saga Jak and Daxter, aprovechaban esta característica.

El DualShock 2 no solo fue un controlador funcional y estético, sino que también introdujo una innovación que, aunque poco conocida, influyó en el diseño de futuros mandos. Su legado perdura en la memoria de los jugadores y en la evolución de la industria del videojuego.