Nintendo Switch 2 sumaría función con inteligencia artificial para mejorar tus juegos

La Nintendo Switch 2 está en camino y, según nuevas pistas, podría traer una función muy esperada: escalado de imagen por inteligencia artificial. Esto significaría que los juegos se verían mucho mejor sin necesidad de cambiar el hardware drásticamente.

¿Cómo funcionaría esta mejora gráfica con IA?

Nintendo ha actualizado una patente que menciona el uso de redes neuronales entrenadas para mejorar la resolución de los juegos. Según lo descubierto por Mike Odyssey, esta tecnología permitiría escalar gráficos de 540p a 1080p, lo que significa que los juegos se verán más nítidos y detallados sin requerir más potencia bruta.

Esto es similar a lo que hacen tecnologías como DLSS de Nvidia o PSSR de PlayStation 5 Pro, donde la IA reconstruye imágenes en mayor resolución sin afectar el rendimiento. Así que, si la Switch 2 adopta este sistema, podríamos decir adiós a los gráficos borrosos y hola a una experiencia visual mucho más fluida.

¿Qué juegos podrían beneficiarse?

Juegos de la actual Switch como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podrían aprovechar esta mejora para lucir mucho mejor en la nueva consola. Imagina jugar tus títulos favoritos con gráficos más definidos y un rendimiento más estable, todo sin que los desarrolladores tengan que rehacerlos desde cero.

Si la retrocompatibilidad se confirma y la IA hace su trabajo, la transición a la Switch 2 podría ser aún más atractiva para quienes ya tienen una biblioteca de juegos en la consola actual.

¿Cuándo sabremos más?

Nintendo tiene previsto revelar más detalles sobre la Switch 2 el 2 de abril. Se espera que en ese evento se confirme el hardware y, con suerte, esta nueva función de escalado por IA.

Si esto se hace realidad, la Switch 2 no solo será una consola más potente, sino que hará que los juegos actuales se vean mejor sin exigirle más trabajo a los desarrolladores. Para los fans de Nintendo, esto suena como una gran razón para hacer la actualización.

Así que si estabas esperando una excusa para saltar a la nueva generación de Nintendo… esto podría ser justo lo que necesitabas.