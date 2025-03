Cinco anime inconclusos que todos queremos ver terminados

No hay nada peor que engancharse con una historia increíble y que, de repente, ¡pum! Se quede en el limbo sin un final. Ya sea por pausas eternas, problemas de producción o simplemente porque los estudios decidieron hacernos sufrir, estos cinco animes quedaron incompletos y aún estamos esperando su regreso.

1. Hunter x Hunter – El rey de las pausas eternas

El anime terminó en 2014 y dejó fuera el arco del Continente Oscuro, que es básicamente donde las cosas se ponen aún más intensas. ¿El problema? Yoshihiro Togashi, el creador, tiene problemas de salud y el manga avanza a paso de tortuga… cuando avanza.

¿Hay esperanza? Togashi ha retomado la historia algunas veces, así que no todo está perdido. Pero siendo realistas, no sabemos si alguna vez veremos el final animado.

2. No Game No Life – Una partida sin revancha

Cuando salió en 2014, este anime conquistó a los fans con su combinación de estrategia, juegos y comedia. Pero aunque la primera temporada fue un éxito, la segunda temporada nunca llegó.

¿Hay esperanza? El estudio Madhouse dejó el proyecto en el congelador y no ha dado señales de querer retomarlo. Al menos tuvimos una película, pero seguimos esperando más.

3. Highschool of the Dead – El apocalipsis sin desenlace

Este anime de zombis, acción y fanservice tenía todo para convertirse en un clásico, pero solo tuvimos una temporada en 2010 y nunca vimos el final del manga porque su autor, Daisuke Satou, falleció en 2017.

¿Hay esperanza? Tristemente, no. Por respeto a su creador, nadie ha continuado la historia, así que parece que el apocalipsis zombi de Highschool of the Dead quedó en un callejón sin salida.

4. Re:Creators – Una idea increíble, un final que nos dejó colgados

Personajes de diferentes historias cobrando vida en el mundo real, peleas épicas, una trama llena de misterio… y sin segunda temporada. El anime de 2017 tenía potencial, pero el final abierto dejó muchas preguntas sin responder.

¿Hay esperanza? Parece poco probable. No está basado en un manga o novela ligera, así que depende del estudio decidir si sigue o no… y no han dado señales de querer hacerlo.

5. Deadman Wonderland – Sangre, cárceles y un final abrupto

Un anime oscuro, brutal y con una premisa espectacular. ¿El problema? Solo adaptó una parte del manga y terminó de forma abrupta, dejando a los fans preguntándose qué pasó después.

¿Hay esperanza? Complicado. Las ventas del anime fueron flojas en Japón, así que difícilmente veremos una segunda temporada.

Queremos respuestas (y finales dignos)

Estos animes nos dieron personajes y tramas espectaculares… pero se quedaron en el aire. Algunos todavía podrían regresar, otros parecen estar enterrados para siempre.

¿Cuál de estos animes quisieras ver terminado? ¿Hay alguno más que te haya dejado con ganas de más?