Estos son los 20 animes que mejoraron la industria del entretenimiento en las últimas dos décadas

En FayerWayer estamos de fiesta. Este lunes 17 de marzo cumplimos 20 años entregándoles una dosis diaria de ciencia, tecnología y entretenimiento. El mundo del manga, anime y la cultura geek en general siempre ha sido parte de nuestra bandera, por lo tanto, hemos decidido hacer un listado de los 20 animes que, según nuestro criterio, mejoró e hizo crecer el movimiento otaku en el mundo entero.

Cuando hicimos el listado vimos nombres que nos sorprendieron porque no parece haber pasado tanto tiempo del estreno de Death Note, una serie que salió en el 2006.

Attack on Titan, otro ejemplo que nos impactó, ya tiene 12 años de existencia. Y así podemos seguir con One Punch Man, Sword Art Online o My Hero Academia.

Han pasado al menos nueve años del estreno de estas series que marcaron un antes y un después en el mundo del anime. Dragon Ball Super o Daima, las nuevas versiones de Caballeros del Zodiaco o Capitán Tsubasa (Supercampeones) no entran en este listado, ya que decidimos abordar series nuevas, que llegaron con una propuesta original a hacer crecer el mundo otaku.

20 animes que nos cambiaron la vida

Death Note (2006)

Code Geass (2006)

Gurren Lagann (2007)

Steins;Gate (2011)

Attack on Titan (2013)

Kill la Kill (2013)

Sword Art Online (2012)

One Punch Man (2015)

Your Name (2016)

Re:Zero (2016)

My Hero Academia (2016)

Made in Abyss (2017)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (2019)

Beastars (2019)

Jujutsu Kaisen (2020)

Chainsaw Man (2022)

Bocchi the Rock! (2022

Oshi no Ko (2023)

Dandadan (2024)

Solo Leveling (2024)