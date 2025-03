Como el buen vino: Descubren que la Super Nintendo de 1990 funciona más rápido con el paso del tiempo

La consola de Super Nintendo (SNES por sus siglas en inglés) se hace más rápida, mientras se hace más vieja. Así lo afirma un experto en materia digital, en un posteo realizado en la red social Blue Sky (alternativa a X).

PUBLICIDAD

Lee más sobre Nintendo: [¿Cuántas esperan vender en el primer lote? Revelan cantidad de Nintendo Switch 2 que habrían enviado de Asia a los EE.UU]

Parece loco pensar que esto pueda suceder con un equipo digital, ya que la regla universal es que cualquier dispositivo electrónico se deteriora con el paso del tiempo. Sin embargo, el experto lo corroboró (con testigos incluidos) y la consola realmente ejecuta las funciones de sonido más rápidas, a medida que se hace más vieja.

Quizás lo más descabellado es que la misma consola, a medida que se calienta más por el uso, también mejora la velocidad de ejecución de sonido.

"Basado en 143 respuestas, la frecuencia del DSP de la SNES promedia 32,076 Hz, aumentando 8 Hz de frío a caliente. Las frecuencias del DSP en caliente van de 31,965 a 32,182 Hz, con un rango de 217 Hz. Por lo tanto, la temperatura es menos significativa. ¿Por qué? ¿Cómo afecta a los juegos? No lo sabemos. Aún", dijo el usuario TAS.Bot en un posteo de su cuenta de Blue Sky.

El dato, según reseña Nintenderos, no sirve para mucho ya que el rendimiento de la consola va a seguir siendo el mismo en el resto de los aspectos. Sin embargo, es una particularidad que llama la atención y vale la pena compartir con los maniáticos de estos tipos de detalles.

SNES SNES

SNES: un clásico de los 90

La Super Nintendo Entertainment System (SNES), conocida en Japón como Super Famicom, debutó en 1990 en Japón, en 1991 en América y en 1992 en Europa.

PUBLICIDAD

Fue la sucesora de la NES y marcó una nueva era en los videojuegos con su capacidad gráfica y sonora mejorada.

Llegóa nuestras vidas con títulos icónicos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past y Super Metroid, la SNES consolidó a Nintendo como líder de la industria durante la era de los 16 bits. Su recepción fue abrumadoramente positiva, con críticas que destacaban su innovadora paleta de colores, efectos como el Modo 7 (que permitía rotaciones y escalados en tiempo real) y un chip de sonido avanzado para la época.

En total, se vendieron más de 49 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndola en una de las consolas más exitosas de su tiempo.