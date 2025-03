¿Realmente venció a Light Yagami? La teoría detrás de la muerte de L en Death Note

Desde su estreno, Death Note ha sido uno de los animes de estrategia más intensos jamás creados. La batalla de intelectos entre Light Yagami y L Lawliet es el núcleo de la serie, y aunque en apariencia Light gana al eliminar a su mayor enemigo, una reinterpretación podría sugierir que L en realidad lo derrotó, incluso después de su muerte.

¿Qué tal si la caída de L no fue una derrota, sino una jugada maestra para acabar con Kira? Veamos.

¿Por qué la muerte de L parece una derrota?

A simple vista, L pierde la partida en el episodio 25, cuando Rem lo mata para proteger a Misa Amane. Light se sale con la suya, toma el control de la investigación y parece invencible.

Pero si observamos con más detalle, L parece haber aceptado su destino y dejado todo preparado para su venganza póstuma.

Las pistas que demuestran que L sabía que iba a morir

Si analizamos su comportamiento antes de su muerte, hay señales de que L tenía claro su desenlace y decidió aprovecharlo estratégicamente.

L aceptó su destino

En el episodio 24, le dice a Watari:“No creo que dure mucho más. En caso de que me pase algo, quiero que Near y Mello tomen el caso.” No parece un simple presentimiento, sino una planificación cuidadosa.

Además, poco antes de morir, hay una escena simbólica en la que L se lava los pies bajo la lluvia y sonríe. No parece un hombre derrotado, sino que alguien que ya asumió lo que vendrá y confía en que su plan sigue en marcha.

L nunca dejó de sospechar de Light

Aunque Light recupera su libreta y actúa con total confianza, L nunca lo descartó como sospechoso. Incluso cuando Yagami entrega la Death Note y pierde la memoria temporalmente, L sigue sintiendo que algo no encaja.

En sus últimos segundos de vida, L mira fijamente a Light. No hay sorpresa ni miedo en su expresión, sino una especie de confirmación final. Su mirada parece decir que siempre supo la verdad. L entendió que no podía atrapar a Light con pruebas directas, pero podía preparar el camino para que otros lo hicieran.

Near y Mello: la verdadera carta de triunfo de L

Cuando L muere, su legado no desaparece. Near y Mello, sus dos sucesores, retoman el caso y finalmente logran atrapar a Kira. Pero lo interesante es que Light cae en la trampa de Near de la misma forma en la que L intentó atraparlo.

La estrategia que Near y Mello usan contra Light parece una extensión del plan de L. No se trata solo de que ellos fueran sus sucesores, sino de que L dejó las bases para que, tarde o temprano, Kira terminara cayendo.

¿Qué habría pasado si L no moría?

Si L hubiera vivido más tiempo, probablemente habría atrapado a Kira más rápido, pero su muerte tuvo un efecto estratégico clave.

Light bajó la guardia y se sintió invencible sin L siguiéndole los pasos. Near y Mello pudieron actuar sin estar bajo la manipulación de Light. Y lo más importante, sin su mayor oponente en el camino, Light se volvió arrogante y cometió errores fatales. L sacrificó su rey para preparar el jaque mate.

L ganó, pero desde la tumba

Por lo tanto, L nunca dejó de sospechar de Light y preparó a Near y Mello para continuar su trabajo. Su muerte hizo que Light se confiara y cometiera errores, por lo que la justicia de L triunfó, aunque él no vivió para verlo.

En resumen, L perdió la batalla, pero ganó la guerra.