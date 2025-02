¿Cuánto dura el último episodio de Dragon Ball Daima? ¿Nos espera una última sorpresa?

Este viernes 28 de febrero del 2025 será el final de Dragon Ball Daima. Suena poético, pero en Japón, el episodio inicia y para cuando haya terminado, se va a estar cumpliendo un año de la muerte del creador de esta obra maestra: Akira Toriyama. Por lo tanto, desde FayerWayer no podemos hacer otra cosa que darle las gracias al mangaka japonés por este último regalo.

PUBLICIDAD

Lee más sobre Dragon Ball: [Dragon Ball Daima demuestra por qué Bulma es uno de los personajes más importantes de toda la franquicia]

Lo primero que debemos saber antes del final, es que el último capítulo de Dragon Ball Daima no tendrá, en principio, alguna duración especial. Serán los mismos 20 minutos, que dan durado los otros 18 episodios (recordemos que el primero si tuvo un tiempo más prolongado).

Goku, en modo Super Saiyajin 4, está peleando contra el Rey Gomah, quien tiene una especie de energía infinita, debido a que tiene el Tercer Ojo Maligno en su frente.

Todo parece indicar que hay una estrategia para sacarle este talismán y así poder derrotarlo definitivamente.

Goku se transforma en SSJ 4. Captura de pantalla.

Sin embargo, en el universo de Dragon Ball todo puede pasar. ¿Llegará una última sorpresa? Es posible que Vegeta se vuelva a sumar a la pelea o que aparezcan personajes que nadie tenía en los papeles.

Hablamos desde la sensación, y no desde la información. Y es por eso que les contamos que lo que se siente es que ocurrirá algún evento inesperado, y que además terminaremos con muchas más dudas que respuestas.

PUBLICIDAD

Este último elemento nos confirmaría que habrá una segunda temporada de Dragon Ball Daima, que es finalmente lo que todos queremos.

Vegeta Super Saiyajin 3 - Dragon Ball Daima

Hora de estreno final de Dragon Ball Daima por país

Recomendamos no entrar a X durante todo el viernes. Las diferentes cuentas dedicadas al contenido de Dragon Ball no respetan ningún tiempo estimado y comienzan a soltar spoilers desde las 10:00 am. Así que ya están advertidos.

Vamos a especificar los horarios en los que se estrena cada capítulo en cada país de América Latina y España:

11:00 AM

México

Nicaragua

El Salvador

Costa Rica

Honduras

Guatemala

12:00 PM

Colombia

Ecuador

Perú

Panamá

1:00 PM

Venezuela

Bolivia

Puerto Rico

República Dominicana

2:00 PM

Chile

Argentina

Uruguay

Brasil

Paraguay

7:00 PM