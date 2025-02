China censura la sangre en el anime: el color que exige a las productoras manda un mensaje muy confuso

No podemos negar que animes como Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, son violentos y sangrientos. Si el producto va dirigido a niños menores de 12 años, la historia de Koyoharu Gotouge contiene imágenes que pueden resultar impactantes para los pequeños de casa. Pero así como les decimos esto, también estamos seguros de que la solución de China a este fenómeno, no es para nada la correcta.

Las autoridades de comunicación y entretenimiento de China, tienen una exigencia para las series de anime que quieran trasmitir su contenido en el gigante de Asia: la sangre no puede existir.

La recomendación que sugieren desde China es que cambien el color de rojo a blanco. Entonces, si algún personaje, como por ejemplo Mitsuri, sufre una herida en su rostro en la que le sale sangre, lo que verán en Beijing es que el Pilar tiene un líquido blanco en el área de su cara.

Así no, China, así no

Imágenes de diferentes animes, populares en todo el mundo, se han hecho virales en las redes sociales. Son tantas, que es imposible saber si son reales, o son parte de las ocurrencias de los seguidores, que sustituyen el líquido rojo, que representa a la sangre, con líquido blanco, que no representa más nada que la exigencia de China.

Las burlas, los chistes y los comentarios fuera de tono, no se hicieron esperan en las redes sociales, tal y como se muestra en las respuestas a ese posteo de X, que les compartimos.