Dragonite protagonizará un nuevo anime de Pokémon: Este es su primer avance

Si pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo de Pokémon, prepárate porque Dragonite ahora es el protagonista de su propio anime. La franquicia anunció Dragonite and the Mailman (Kairyuu to Yuubinya-san), un nuevo proyecto animado que promete una combinación de nostalgia, aventura y emociones a flor de piel.

Para darnos un adelanto, Pokémon lanzó un primer avance donde podemos ver un poco de la animación, acompañada del tema principal “Kami Hikouki” interpretado por Suis (Yorushika) y Evan Call.

La gran noticia es que el estreno está programado para el 27 de febrero en el canal oficial de Pokémon en YouTube.

¿De qué trata Dragonite and the Mailman?

El anime sigue la historia de Hana, una chica que admira a un Dragonite cartero (sí, como los viejos tiempos de Pokémon Ranger). Un día, Hana recibe una carta sin destinatario, lo que la lleva a embarcarse en una misión junto a su Fuecoco para encontrar al verdadero remitente.

El viaje los lleva a conocer a Rio, un chico que intentaba enviarle la carta a su padre, quien trabaja en el extranjero en la región de Kanto. Pero hay un problema: el cumpleaños del padre se acerca rápido y parece que no recibirá la carta a tiempo. ¿Podrá Dragonite hacer su magia y cumplir la entrega?

Si bien la premisa es sencilla, la animación y la emotividad del tráiler prometen que este especial tocará la fibra nostálgica de los fans.

Un anime con ADN cinematográfico

Este proyecto no es cualquier especial de Pokémon. La producción está a cargo de CoMix Wave Films, el estudio detrás de películas como Your Name y El Tiempo Contigo, por lo que espera una animación espectacular con escenarios vibrantes y una dirección que hará que cada escena se sienta como una película.

El director Taku Kimura, quien ha trabajado en Sousou no Frieren y Star Wars: Visions, confesó que cuando le ofrecieron el proyecto no podía creerlo. Al principio, el anime iba a ser algo pequeño, pero creció tanto que terminó convirtiéndose en una pieza clave del Pokémon Day.

Kimura también reveló que quería representar dos tipos de Pokémon en la historia:

Los que trabajan con humanos, como el Dragonite cartero. Los que viven en su hábitat natural, con su propia vida salvaje y dinámica de manadas.

Para él, la secuencia de vuelo de Dragonite es uno de los momentos más espectaculares del anime. Pero si hay una escena que destaca, es la aparición de Kyogre. Desde el inicio, el equipo tuvo la libertad de incluir Pokémon legendarios, y la animación de la lluvia creada por CoMix Wave Films promete ser una de las secuencias visualmente más impactantes.

Un regalo para los fans de todas las generaciones

El guionista Kentarou Nana también compartió su emoción por el proyecto. Como fan de Pokémon desde la infancia, asegura que escribió la historia pensando en lo que siempre quiso ver en un anime de Pokémon.

Pero lo mejor es que esta historia tiene un concepto especial: empieza en la región de Paldea y, a medida que avanza, viaja en el tiempo a través de diferentes generaciones de Pokémon. Esto significa que no importa en qué generación entraste a Pokémon, habrá algo para ti.

Y sí, habrá muchos easter eggs escondidos para los más atentos. Así que más de uno querrá ver el especial varias veces para descubrirlos todos.

El equipo detrás de Dragonite and the Mailman

Para que todo este proyecto cobre vida, Pokémon reunió un equipo con experiencia en grandes producciones:

Taku Kimura ( Sousou no Frieren, Star Wars: Visions ) dirige el anime en CoMix Wave Films .

( ) dirige el anime en . Kentarou Nana se encarga del guion y supervisión de la historia.

se encarga del guion y supervisión de la historia. Asuka Dokai y Maho Aoki dirigen la animación y el diseño de personajes.

dirigen la animación y el diseño de personajes. Evan Call, el compositor de Violet Evergarden y Josee, el Tigre y los Peces, se encarga de la banda sonora.

La música es otro punto fuerte del anime. Según Nana, el equipo quería un sonido cinematográfico, y Evan Call creó una banda sonora que eleva la obra al siguiente nivel. Además, la canción principal interpretada por Suis de Yorushika promete ser uno de los momentos más emotivos del especial.

Conclusión: un especial que no te puedes perder

Dragonite and the Mailman no es solo un especial más de Pokémon. Con un estilo cinematográfico, una historia emotiva y una animación espectacular, este proyecto promete ser un regalo para los fans, especialmente en el marco del 29.º aniversario de Pokémon.

Ya sea que ames a Dragonite, que sientas nostalgia por la franquicia o que simplemente quieras ver uno de los proyectos animados más bellos que ha hecho Pokémon en años, este anime es imperdible.

Así que marca el 27 de febrero en tu calendario, porque Dragonite está a punto de entregarnos una de las historias más especiales de Pokémon.