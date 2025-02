Jeff Bezos llama a casting para la película de James Bond de Amazon Prime Video

La saga de ‘James Bond’, una de las más prolíficas de la historia del séptimo arte, ha tenido un nuevo avance, aunque no parece ser del todo positivo. La película que está planificada a salir próximamente ha perdido a sus productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson después de que hayan abandonado la franquicia al no alcanzar un acuerdo con Amazon MGM Studios sobre cuál debería ser el futuro del agente 007 en términos creativos. Sin embargo, Jeff Bezos no se quedó en los laureles para seguir ayudando a la evolución del proyecto.

Ante la noticia, que cayó como un balde de agua a los seguidores de la famosa franquicia, ya reacciono el último James Bond, Daniel Craig, activo entre ‘Casino Royale’ de 2006 y el magnífico colofón a su arco en ‘Sin tiempo para morir’, estrenada en 2021. En un comunicado a Variety, el actor no ha dudado en centrar sus palabras de cariño hacia sus otrora productores.

“ Mi respeto, admiración y cariño por Barbara y Michael permanecen constantes e inalterados. Le deseo a Michael una larga, relajante (y bien merecida) jubilación, y en cuanto a los proyectos que Barbara emprenda, sé que serán espectaculares y espero poder formar parte de ellos”, dijo Craig.

Jeff Bezos empezó a hacer su llamado a casting para James Bond

El magnate tecnológico Jeff Bezos, CEO de Amazon, aprovechó el momento para hacer su propio llamado a ‘casting’ para la película. En su cuenta de la red social dirigida por Elon Musk, X, Bezos publicó un tuit, invitando a sus seguidores a que opinaran: “ ¿A quién elegirías como el próximo Bond? ”.

La pregunta, como era de esperar, han contestado infinidad de usuarios con fotografías y gifs de Henry Cavill, clamando por que el antiguo Superman sea el próximo actor con estatus doble cero.