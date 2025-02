No necesitamos la IA: modelo argentina hace imponente cosplay de la Princesa Saori de los Caballeros del Zodiaco

Los fanáticos de los Caballeros del Zodiaco quedarán sin palabras, al ver esta versión de la Princesa Saori, uno de los personajes principales de la obra de Masami Kurumada. Una modelo de Argentina, nos demuestra que no hace falta la inteligencia artificial para hacer un live action respetable, que sea mucho más parecido al anime, de lo que fue la fallida película “Knights of the Zodiac”, estrenada en el 2023.

La modelo que realiza este cosplay se llama Sophie Valentine y la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, como SophieGameGirl. Tiene 181 mil seguidores, gracias a sus impactantes trabajos de cosplay, en los que interpreta a una enorme cantidad de personajes del manga, anime, cómics y videojuegos.

“Si los sueños se van, el cosmos te guiará”, escribe en el pie de su publicación en donde interpreta a la Princesa Saori (Athena). Cada uno de los detalles del personaje, entre los que resaltan su vestido blanco, báculo y cabello morado, están presentes en el trabajo de la cosplayer.

La Princesa Saori: ícono de los Caballeros del Zodiaco

Saori Kido, para quienes no la conocen, es presentada como una joven heredera y líder de la Fundación Graude, una organización benéfica y empresarial. A medida que se desarrolla la historia, se revela que es la reencarnación de Athena y posee el poder y la sabiduría divino.

Su papel principal es convocar a los Santos de Bronce, quienes son sus fieles defensores y protectores. Estos Caballeros luchan en su nombre contra las fuerzas del mal para mantener la paz en la Tierra y protegerla de quienes intentan dañarla.

La waifu es retratada como un símbolo de justicia, sabiduría y compasión. Es una líder compasiva que valora la vida y busca proteger a la humanidad de las amenazas. A lo largo de la serie, su relación con los Caballeros de Bronce se fortalece, y juntos enfrentan numerosos desafíos para defender la Tierra y la paz.