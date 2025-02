Estos fueron los mejores anuncios del primer State of Play de PlayStation en 2025

STATE OF PLAY playstation 2024

El miércoles 12 de febrero de 2025, Sony ha dado el banderazo de salida al primer State of Play del año, desplegando un arsenal de novedades que han dejado a los fanáticos de los PlayStation con la miel en los labios. Desde juegos para todos los gustos hasta tráilers que generan ansias de jugar, el evento ha estado repleto de sorpresas. En este artículo, te resumimos lo más destacado del evento para que no te pierdas ni un solo detalle.

PUBLICIDAD

También te puede interesar: [Esto es lo que sabemos al momento del PlayStation 6]

El remake de Metal Gear Solid está cada vez más cerca

Una de las franquicias más legendarias de la historia de los videojuegos ha tenido un papel protagónico en este State of Play. La entrega ‘Metal Gear Solid: Snake Eater’ es un remake de ‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’. La mecánica de juego que revolucionó la industria vuelve a estar presente en esta aventura que nos invita a descubrir los orígenes del icónico agente militar Snake. Como es costumbre en la saga, las explosiones y las toneladas de municiones prometen ser el plato fuerte de esta entrega, cuyo lanzamiento está programado para el 28 de agosto de este año.

Un DLC de Lies of P extenderá su universo

No todo son juegos nuevos en el State of Play, también hay novedades sobre DLCs. En este caso, la historia de ‘Lies Of P’ continuará expandiéndose. Acompañaremos al misterioso guía que vimos en el tráiler, aprenderemos de sus historias y descubriremos una gran variedad de misterios. En verano, podremos sumergirnos en esta nueva experiencia en nuestras consolas PlayStation.

El nuevo Borderlands ya tiene fecha de lanzamiento

La última entrega de este aclamado juego de disparos en primera persona mantiene la esencia de sus predecesores, pero traza un nuevo rumbo donde la experiencia del jugador es el centro de atención. Esperamos un mundo sin pantallas de carga a medida que exploramos nuevas áreas, así como nuevos vehículos y herramientas. También podremos jugar tanto en solitario como en modo cooperativo. Y, por fin, tenemos fecha de lanzamiento: el 23 de septiembre de este año.

Saros, una nueva IP de Sony

Parece que nada puede detener a Arjun Devraj. Este poderoso Soltari Enforcer vive en una colonia perdida bajo un eclipse ominoso y se enfrenta a todo tipo de escenarios aterradores en una misteriosa búsqueda. El título promete una buena dosis de entretenimiento que alimenta los sentidos. Llegará a nuestras consolas PlayStation 5 en 2026.

Un evento con anuncios para todos los gustos, desde remakes esperados hasta nuevas propuestas cargadas de acción y terror. Ahora solo queda esperar a que estos títulos lleguen a nuestras manos y ver si cumplen con lo prometido. ¡La emoción está servida!