¿Dónde es mejor ser un héroe: En My Hero Academia o en One Punch Man?

One Punch Man vs My Hero Academia

Si pudieras elegir entre ser un héroe en My Hero Academia o en One Punch Man, ¿cuál elegirías? ¿Preferirías seguir un entrenamiento riguroso con pruebas, pasantías y un diploma de héroe enmarcado en la pared? ¿O simplemente harías unas cuantas flexiones, firmarías un papel y listo, a salvar el mundo?

Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas, pero lo cierto es que las diferencias entre ellos son como comparar una universidad de élite con un gimnasio donde la membresía cuesta 10 dólares y no hay nadie revisando si usas bien las pesas.

La jerarquía de los héroes: ¿una carrera seria o una competencia de popularidad?

En My Hero Academia, ser un héroe es algo formal, estructurado y súper burocrático. Hay héroes profesionales con licencia, sidekicks que asisten a los grandes nombres, y estudiantes que entrenan con sudor, lágrimas y probablemente algunas fracturas.

Todo está bajo el ojo de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, que se asegura de que los héroes sigan las reglas y no se vuelvan locos destruyendo ciudades con un “oops, me emocioné”.

Aquí, el ranking de héroes se basa en la efectividad en el trabajo, la reputación y la cantidad de veces que no han dejado que un villano convierta un edificio en escombros.

En One Punch Man, la Asociación de Héroes es un desastre con traje y corbata. Tienen una clasificación de héroes que va desde Clase C (básicamente un tipo en pijama con buenas intenciones) hasta Clase S (los que realmente pueden hacer algo).

Sin embargo, en este sistema, la popularidad puede ser más importante que la fuerza real, lo que permite que alguien como King, que no ha dado ni un golpe en su vida, sea considerado el más fuerte del mundo.

Por otro lado, Saitama, que literalmente puede acabar con cualquier amenaza de un solo golpe, sigue siendo ninguneado porque nadie lo vio hacerlo.

La formación: ¿una academia de héroes o un examen de primaria?

Si quieres ser héroe en My Hero Academia, más te vale prepararte porque aquí no aceptan a cualquiera. Primero, tienes que entrar a la U.A. (o a alguna otra academia de héroes) y pasar un examen de admisión que involucra destruir robots gigantes.

Después de eso, te esperan años de entrenamiento con clases de combate, tácticas de rescate, manejo de medios y simulacros de pelea que en cualquier otro lugar serían considerados intentos de homicidio.

Para poder actuar oficialmente, necesitas una licencia provisional, porque aquí no se juega con eso de que cualquiera pueda salir a la calle a lanzar rayos láser por diversión.

En One Punch Man, en cambio, ser héroe es tan fácil como inscribirse en un gimnasio de barrio. Solo tienes que pasar un examen físico y una prueba escrita. Si puedes hacer suficientes sentadillas y responder algunas preguntas básicas, bienvenido a la Asociación.

No hay entrenamientos ni supervisión, lo que explica por qué hay héroes que no durarían ni cinco minutos en una pelea seria. Mientras en MHA los estudiantes pasan años entrenando, en OPM puedes convertirte en héroe en la misma cantidad de tiempo que te toma pedir comida rápida.

Requisitos para ejercer: ¿un contrato serio o un “haz lo que puedas”?

En My Hero Academia, ser un héroe no es solo tener poderes y buena voluntad. Aquí hay que seguir reglas. Sin licencia, no puedes usar tus habilidades para pelear contra villanos o salvar gente. Hay auditorías, revisiones y requisitos de ética profesional.

Romper las normas puede hacer que te suspendan, pierdas tu licencia o te miren con cara de “qué estás haciendo con tu vida” en las noticias.

En One Punch Man, por otro lado, todo es un caos. No hay reglas claras, lo que significa que hay héroes corruptos, otros que son solo un meme viviente y unos cuantos que realmente hacen el trabajo. Si eres de Clase C, te exigen patrullar regularmente o te eliminan del ranking.

Si eres de Clase A o S, puedes ganar más dinero, pero también debes lidiar con monstruos cada vez más ridículos. Lo que sí está claro es que aquí la imagen pública importa más que la efectividad: puedes ser el héroe más fuerte del mundo, pero si nadie te ve derrotando a los monstruos, serás tan famoso como un actor secundario en una película de bajo presupuesto.

¿Dónde es mejor ser un héroe?

Si prefieres un sistema ordenado, con entrenamiento profesional, reglas claras y estabilidad laboral, entonces My Hero Academia es el lugar ideal. Aquí te preparan bien, te dan un camino estructurado y, si te esfuerzas lo suficiente, puedes llegar a ser el próximo All Might.

Si lo tuyo es el caos, la improvisación y la posibilidad de ascender en los rankings con pura suerte, One Punch Man es tu mejor opción. Aquí puedes inscribirte un lunes, luchar contra un monstruo el martes y, con suficiente fama, podrías estar en la Clase S el viernes.

Claro, también corres el riesgo de que nadie reconozca tu esfuerzo y termines como Saitama: ridículamente fuerte, pero invisible para el resto del mundo.

Al final, todo depende de si quieres convertirte en héroe con disciplina y esfuerzo, o si prefieres lanzarte al ruedo sin preparación y confiar en que la suerte (o un buen golpe) te lleve lejos.