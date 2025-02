Hablamos con los gemelos chilenos que la rompen en las redes con sus brutales cosplay de Kratos: “Cumplimos el sueño de hacer un dúo”

El nombre de Kratos es palabra sagrada para la industria de los videojuegos. Se trata del protagonista de una de las sagas más legendarias de PlayStation, God of War. Ricardo y Ramiro, unos gemelos chilenos de 28 años que se dedican al cosplay, realizaron las versiones del pasado y futuro de este personaje, para demostrar el talento que tiene Chile en materia de interpretación de las grandes personalidades del mundo geek.

Hacer un cosplay es mucho más que ponerse un atuendo similar al de tu personaje favorito. Somos testigos de todo lo que atraviesa los y las modelos para calzarse el traje de una leyenda de los cómics, videojuegos o anime.

La tela exacta, el color ideal, el corte de cabello preciso y horas de maquillajes, con el gasto que eso representa, forman parte de la preproducción de un cosplay, para que este logre resaltar.

Todas las personas que hacen cosplay, con las que hemos hablado, nos dicen que aman cada paso del proceso, para darle vida a un personaje de la cultura geek.

Pero Ricardo (Richi.mura) y Ramiro (Ramschuster_cos) tienen un elemento adicional y muy especial: disfrutan de todo este proceso siendo hermanos. Ese vínculo inquebrantable, que forjaron incluso antes de nacer, es palpable en cada imagen de vimos de este brutal cosplay que hicieron de Kratos, el famoso guerrero de God od War.

Contactamos a Ricardo para conversar sobre este cosplay en especial y sobre lo que se siente hacer una interpretación junto a su hermano, que afortunadamente comparte su misma pasión por el cosplay.

Una idea que se materializó

¿Qué los inspira a incursionar en el mundo del cosplay?

- Desde que éramos adolescentes vamos a eventos con temática de anime y veíamos a los cosplayers de ese entonces y nos impresionaba el trabajo que hacían, el esfuerzo y lo bello del producto final, y pensamos que cuando tuviéramos la posibilidad, poder incursionar también en ese mundo. Ahora que se dio la oportunidad, hemos conocido a personas muy amables, amigos que nos motivan y nos apoyan a seguir.

¿Cuántos años tienen realizando interpretaciones de personajes?

- Como cosplayer como tal hace 2 años, fuimos a la Comic Con con mi hermano y fuimos de Spiderman, aprovechando que nos gusta mucho la saga de películas de Miles Morales. Yo fui de Pavitr Prabhakar y mi hermano fue de Miles, en la versión del “Salto de fe” de la primera película de la saga. Fue muy divertido y conocimos a muchos fanáticos de Spiderman a quienes les gustaron nuestros cosplays.

Cosplay de Kratos hechi por Ricardo (richi.mura) y Ramiro (ramschuster_cos)

¿Quién los ayuda con el maquillaje y los trajes de cada interpretación de cosplay que hacen?

-En el maquillaje siempre hay una persona que nos ayuda y esa es la Kate Valdebenito (creativa.mua) con la cual nos maquillamos casi siempre, porque sentimos que su trabajo es hermoso y encima es muy agradable. Ha maquillado muchas veces a Ramiro para distintos eventos y siempre me gusta el resultado final. Para los trajes hemos probado a distintos cosmakers, pero el que nos realizo el de Kratos es mr.felix_design y quedamos encantados con el resultado final del traje, como que nos dio un mayor impulso a querer hacer el dúo Cos.

¿Cuál es el personaje que más les gusta interpretar?

-En lo personal no tengo personajes favoritos para interpretar, es más un tema de motivación que nace en el momento. Mi hermano (Ramiro) en cambio tiene un tipo de personaje que le gusta realizar que son los personajes calvos o que no muestren su cabello, aprovechando que no tenemos. Por eso le gusta interpretar a Saitama, Lee-Sin y también fue un plus ser calvos para poder realizar el cosplay de Kratos.

Cosplay de Kratos hechi por Ricardo (richi.mura) y Ramiro (ramschuster_cos)

¿Qué los llevó a realizar el cosplay de Kratos? ¿Son fanáticos de God of War?

-Kratos como personaje siempre nos ha gustado desde que somos pequeños. Con la simple idea de ser un mortal que se convierte en Dios a el poder y la fuerza que demuestra en la primera parte de la trilogía solo para cumplir su cometido. Pero una de las facetas de Kratos que más nos gusta es la del God of war Ragnarok, puesto que es un Kratos que quiere proteger a su hijo, sabiendo que existe la posibilidad de que muera. Dejar todo preparado para que su hijo pueda vivir y evitar los errores de su pasado, te toca muy profundamente la fibra. Ver la evolución del personaje en los 2 últimos juegos es impresionante.

Cosplay de Kratos hechi por Ricardo (richi.mura) y Ramiro (ramschuster_cos)

¿Qué siente ser reconocido por un trabajo que haces con tu hermano gemelo?

-Se siente muy bien, de hecho me alegra mucho ya que una vez teníamos pensado hacer un dúo cos de un personaje de League of legends llamado Shaco y nunca se pudo llevar a cabo por la complejidad y que éramos estudiantes, pero ahora pudimos cumplir el sueño de hacer un dúo de un personaje que a ambos nos encanta, y que encima la gente te de mucho cariño por ello... El día que hicimos el cosplay, a pesar de que hacia calor, lo que mas sentíamos era el calor de la gente emocionadas por ver a un par de gemelos haciendo a un personaje tan bueno como Kratos.