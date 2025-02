“No están preparados para la batalla final”: productor de Dragon Ball Daima habla sobre el “climax” del anime

Dragon Ball Daima está recorriendo sus episodios finales. Quedan tan solo tres entregas para vivir la experiencia de las conclusiones de una nueva aventura de Goku y el resto de los integrantes de la Familia Z.

Hay muchas expectativas con lo que ocurrirá alrededor de este final, que suponemos que será con la batalla entre el Rey Gomah, Goku, Vegeta y Piccolo. Muchos hablan de una transformación, en la que hacen alusión al Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT, y otros hablan de una fusión inédita con los insectos de unión, que es lo que más tiene sentido

Akio Iyoku, director general y fundador de Capsule Corporation Tokyo, empresa que produce Dragon Ball Daima y todos los anime de la franquicia para Toei Animation, habló recientemente de todo lo que tiene que ver con la serie.

No reveló absolutamente ningún spoiler, pero sí sugirió que no estamos preparados para lo que será la secuencia de la batalla final.

Goku - Dragon Ball Daima

“Hay escenas de acción que cumplirán plenamente con las expectativas de todos. La batalla del clímax es absolutamente increíble. Hay partes de la historia que puedes imaginar y partes que no, tal vez resulte así, y tal vez no. Pero estoy seguro de que dirás: wow. Quizás no está preparados”, dijo el ejecutivo de Dragon Ball.

Vegeta - Dragon Ball Daima

En la misma entrevista cuenta que Akira Toriyama no iba a ser parte del proyecto, debido a que no lo querían agobiar, ya que se les ocurrió la serie en pleno desarrollo de Dragon Ball Super: Super Hero. Sin embargo, fueron a consultarle un par de cosas, y el Sensei se emocionó tanto que terminó haciendo todo.

“Esta historia se remonta a hace unos seis años, cuando estábamos haciendo Dragon Ball Super Super Hero. Empezamos a hablar de que queríamos hacer una nueva serie con una trama diferente a la de la película. Estábamos haciendo la película y, para no agobiar a Toriyama, quería que le echara un vistazo, en lugar de que la hiciera completa, así que le pregunté qué pensaba. A medida que avanzábamos, se entusiasmó mucho. Era diferente del plan original, pero después de consultarle, terminamos haciendo que se involucrara de forma completa", contó Akio Iyoku.