Cinco parejas del anime completamente injustificadas

El romance en el anime puede ser increíble cuando está bien construido. Pero a veces, parece que los escritores se quedaron sin ideas y simplemente juntaron personajes al azar sin preocuparse por la química, el desarrollo o incluso la lógica básica. Aquí están cinco parejas del anime que, sinceramente, nunca debieron haberse formado.

Sasuke y Sakura – Naruto Shippuden

¿Por qué no tiene sentido? Desde el primer episodio, Sasuke trata a Sakura con una indiferencia total, cuando no es con desprecio absoluto. No solo la ignora, sino que en varias ocasiones intenta matarla. Y de alguna forma, al final, terminan casados y con una hija.

Pero no hubo ningún momento donde Sasuke mostrara que realmente la quería. ¿Cuándo cambió de opinión? ¿Por qué decidió formar una familia con alguien que siempre trató con frialdad? Nunca lo sabremos. Sakura hubiera sido mucho más feliz con alguien que realmente la valorara, como Rock Lee (quien siempre la admiró) o incluso Naruto (aunque el destino ya tenía otros planes con Hinata).

Ichigo y Orihime – Bleach

¿Por qué no tiene sentido? Desde el principio, la relación más natural era Ichigo y Rukia. Tenían una gran dinámica, confianza mutua y una química innegable. Pero al final, por alguna razón, Ichigo termina con Orihime, a pesar de que nunca mostró interés real en ella.

Orihime tenía un crush unilateral en el protagonista, pero él nunca pareció verla de esa forma. Su relación final se sintió como una decisión de último minuto para complacer a ciertos fans. Ichigo y Rukia tenían todo para ser pareja y Orihime hubiera tenido una mejor historia con Uryu Ishida, quien siempre la respetó y la apoyó.

Misa Amane y Light Yagami – Death Note

¿Por qué no tiene sentido? Misa está obsesionada con Light hasta el punto de sacrificar todo por él. El problema es que Light solo la ve como una herramienta útil y nunca la trata con verdadero cariño. No es amor, es manipulación en su máxima expresión. Misa es literalmente usada y descartada por Light sin que él muestre el más mínimo remordimiento.

Misa merecía a alguien que realmente la apreciara aunque, siendo sinceros, ella estaba tan obsesionada con Light que probablemente nunca hubiera mirado a otro.

Inuyasha y Kagome – Inuyasha

¿Por qué no tiene sentido? Durante todo el anime, Inuyasha no puede superar a Kikyo, su amor del pasado. Pero cuando Kikyo ya no es una opción, termina con Kagome sin que haya un desarrollo real de su relación. Nunca hubo un momento claro en el que Inuyasha realmente eligiera a Kagome por amor y no porque “bueno, Kikyo ya no está”.

Kagome hubiera sido más feliz con Koga, quien realmente la quería, e Inuyasha y Kikyo tenían una historia mucho más profunda y trágica que podría haber sido más satisfactoria.

Elizabeth y Meliodas – Nanatsu no Taizai

¿Por qué no tiene sentido? Desde el primer episodio, Meliodas se la pasa acosando a Elizabeth, tocándola sin su consentimiento y haciendo comentarios incómodos. Pero la historia lo justifica con la excusa de que Elizabeth es la reencarnación de su antiguo amor.

No obstante, no hay un desarrollo romántico real, simplemente nos dicen que están destinados a estar juntos. Elizabeth nunca tuvo la oportunidad de elegir realmente, solo se nos dice que ese es su destino. Si la historia hubiera permitido que su relación se desarrollara de manera más natural, habría sido mucho más creíble. Pero como está, parece más una relación impuesta por el guion que un romance real.

Estas parejas se sintieron forzadas, mal desarrolladas o directamente tóxicas, dejando a los fans con la sensación de que algo no encajaba. Ya sea por falta de química, relaciones unilaterales o decisiones arbitrarias del guion, son ejemplos de romances que simplemente no tenían sentido.