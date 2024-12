Como Dragon Ball y Dr. Slump: ¿Qué otras series de anime comparten el mismo universo?

El mundo del anime está lleno de sorpresas, y una de las más emocionantes es descubrir que algunas de nuestras series favoritas comparten el mismo universo. No hablamos de simples crossovers o colaboraciones puntuales, sino de historias que están realmente conectadas, ya sea a través de personajes, referencias o incluso líneas temporales.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Blue Box: Todo lo que debes saber sobre el anime del momento]

Aunque muchos fans tardan años en darse cuenta de estas conexiones (¿quién no se sorprendió al ver a Goku interactuar con Arale de Dr. Slump en Dragon Ball?), los universos compartidos añaden profundidad y enriquecen nuestras series favoritas. Aquí, un recorrido por algunos de los casos más fascinantes de universos compartidos en el anime.

Dragon Ball y Dr. Slump: El Clásico Indiscutible

Todo comenzó con un niño llamado Goku y una niña llamada Arale. Muchos fans de Dragon Ball se quedaron confundidos cuando Goku apareció en la Villa Pingüino, el excéntrico pueblo donde se desarrolla Dr. Slump. Pero la conexión es más que una simple colaboración: ambas series comparten el mismo universo, un vínculo confirmado en múltiples ocasiones.

Momentos icónicos, como Arale derrotando con facilidad al General Blue o enfrentándose junto a Goku a Tao Pai Pai, dejaron claro que los habitantes de Dr. Slump no tienen nada que envidiarle a los guerreros de Dragon Ball. Décadas después, en Dragon Ball Super, el vínculo entre estas dos obras de Akira Toriyama se consolidó aún más con nuevas interacciones entre sus personajes.

Bleach y Burn the Witch: Dragones y Shinigamis

El universo de Tite Kubo también tiene sus sorpresas. Aunque a primera vista Bleach y Burn the Witch parecían historias independientes, el final de Burn the Witch confirmó que ambas están conectadas.

Mientras que Bleach explora la Sociedad de Almas en Japón, Burn the Witch nos lleva a su rama occidental en Londres, conocida como Wing Bind. Los dragones, una parte integral de la trama de Burn the Witch, se vinculan a las mismas fuerzas espirituales que conocemos en Bleach. Si a eso le sumamos la aparición de las letras de Bleach en el título final de Burn the Witch, no queda duda de que ambas obras existen en el mismo universo.

PUBLICIDAD

El Naritaverse: Durarara!! y Baccano!

El creador Ryogo Narita ha construido un universo compartido conocido como el Naritaverse, donde Durarara!! y Baccano! son los ejemplos más destacados. Aunque Baccano! se sitúa en la era de la prohibición en Estados Unidos y Durarara!! tiene lugar en el moderno Ikebukuro de Tokio, los personajes y eventos de ambas series están interconectados.

Uno de los momentos más memorables ocurre en el episodio 11 de Durarara!!, cuando Isaac y Miria, la excéntrica pareja de ladrones de Baccano!, hacen una aparición sorpresa durante una reunión de los Dollars. Además, la contraseña para el sitio web de los Dollars es, acertadamente, “BACCANO”.

Soul Eater y Fire Force: Una Precisión Sobrenatural

Pocos finales han conectado universos de manera tan impactante como el de Fire Force. En los últimos episodios, se revela que los eventos de esta serie son una precuela directa de Soul Eater.

Shinra, el protagonista de Fire Force, utiliza sus habilidades para crear un nuevo mundo, uno en el que comienzan a aparecer fenómenos sobrenaturales y criaturas que son centrales en Soul Eater, como la icónica luna sonriente. También se introduce al personaje de Death, el Shinigami que juega un papel clave en Soul Eater, dejando claro que las dos historias están profundamente entrelazadas.

Shinichiro Watanabe: El Rey de los Universos Compartidos

El aclamado director Shinichiro Watanabe ha creado un fascinante universo que conecta obras aparentemente independientes como Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy y Carole & Tuesday.

Por ejemplo, Carole & Tuesday, ambientada en Marte, incluye referencias directas a Cowboy Bebop, como la empresa Saxophone o menciones a la cultura marciana. Incluso Space Dandy, con su tono humorístico y surrealista, tiene guiños que lo vinculan al universo de Bebop. En un episodio de Space Dandy, el bar Bubis, un lugar icónico de Cowboy Bebop, hace una aparición, conectando las dos series de manera sutil pero significativa.

Oshi no Ko y Kaguya-sama: Love is War: Amor y Estrellas

Aka Akasaka, creador de ambas obras, confirmó que Oshi no Ko y Kaguya-sama: Love is War comparten el mismo universo a través de múltiples referencias.

En un capítulo extra del manga de Oshi no Ko, Ruby aparece en una sesión fotográfica dirigida por Kaguya Shirogane, la protagonista de Kaguya-sama. Este detalle no solo confirma la conexión entre las series, sino que también muestra un vistazo al futuro de Kaguya, quien ha logrado su sueño de ser fotógrafa y está casada con Miyuki.

Steins;Gate y el Science Adventure Universe

El universo de Science Adventure conecta series como Steins;Gate, Chaos;Head y Robotics;Notes. Estas historias comparten una continuidad en la que eventos y personajes se entrelazan de manera inteligente.

Por ejemplo, Robotics;Notes se desarrolla años después de los eventos de Steins;Gate en una de sus líneas temporales. Nae Tenouji, un personaje de Steins;Gate, reaparece en Robotics;Notes, reforzando la conexión entre ambas historias. El Comité de los 300 actúa como el villano principal en las tres series, estableciendo un hilo conductor en este universo compartido.

¿Por Qué Son Tan Fascinantes los Universos Compartidos?

Los universos compartidos ofrecen algo que todos los fans del anime aman: la posibilidad de que sus personajes favoritos puedan cruzar caminos. Ya sea en guiños sutiles, apariciones inesperadas o conexiones narrativas profundas, estos universos nos permiten soñar con mundos más grandes y más vivos.

No es solo la sorpresa de ver a Goku con Arale o a Isaac y Miria en Ikebukuro; es el sentido de continuidad y creatividad que mantiene a los fans especulando, explorando y conectando los puntos entre sus series favoritas. Y en un medio tan vasto como el anime, estas conexiones son un regalo para la imaginación.