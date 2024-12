¿Está tu favorito? Estos fueron los cinco animes más buscados de 2024

Cuando se trata de buscar qué está de moda en Japón, Yahoo! Japan sigue siendo el rey de los motores de búsqueda. Y este año, los Yahoo! Japan Search Awards han revelado los temas que causaron más furor en 2024, incluyendo los animes que dominaron las búsquedas. Entre ellos, el anime no fue la excepción.

Magos musculosos, monstruos gigantes, boticarias resolviendo misterios y hasta peonzas que desafían la física. El top 5 de animes más buscados está tan cargado de sorpresas que podrías darles una oportunidad. Claro, si es que aún no los has visto. ¿Quieres saber cuáles fueron las joyas animadas que rompieron internet este año?

1. MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

En el primer lugar, tenemos a MASHLE: MAGIC AND MUSCLES, un anime que básicamente responde a la pregunta: “¿Qué pasaría si mezclamos Harry Potter con el gimnasio de Rocky Balboa?”. Aquí, la magia no es lo único poderoso; el protagonista, Mash Burnedead, usa más sus bíceps que cualquier varita mágica, y honestamente, es un espectáculo digno de ver.

Además, la canción de apertura de la segunda temporada, “Bling-Bang-Bang-Born”, no solo fue un éxito musical, sino también un fenómeno en TikTok. Memes, coreografías y un estribillo pegajoso hicieron que medio Japón buscara este anime... y que tú probablemente lo termines viendo solo para entender de qué se trata todo el escándalo.

2. Kaiju No. 8

Si pensabas que los kaijus (esos monstruos gigantes estilo Godzilla) eran solo para destruir ciudades, piénsalo otra vez. En Kaiju No. 8, el protagonista no solo es un humano cualquiera, sino que también puede transformarse en un kaiju. ¿Un tipo común convertido en monstruo que pelea por salvar la humanidad? Esto no es solo drama, es acción con esteroides.

La historia, basada en el exitoso manga de Naoya Matsumoto, ha conquistado tanto a fans veteranos como a nuevos seguidores. Si te gustan las explosiones, los dilemas morales y un buen toque de épica, este anime es para ti.

3. The Apothecary Diaries

En tercer lugar, llega The Apothecary Diaries con una propuesta más sutil, pero igual de fascinante. Olvídate de las batallas galácticas y los hechizos: aquí tenemos a una joven boticaria resolviendo misterios en un palacio imperial. Suena tranquilo, pero no lo es.

Con una mezcla de drama histórico, intriga palaciega y una protagonista que no se deja intimidar por nadie, este anime ha sido una de las revelaciones del año. Si eres fan de las historias inteligentes y llenas de detalles, este es el tipo de serie que hará que quieras quedarte despierto hasta las 3 a. m. diciendo “solo un capítulo más”.

4. Chibi Maruko-chan

Ningún ranking está completo sin un poco de nostalgia, y Chibi Maruko-chan nos trajo justo eso. Este clásico de los 90 volvió a estar en boca de todos tras el anuncio de un cambio en la voz de su icónica protagonista, Maruko.

Los fans reaccionaron como era de esperar: con una mezcla de emoción, nostalgia y curiosidad. Este golpe de atención puso a Maruko de nuevo en el mapa y demostró que, aunque los años pasen, hay series que siempre tendrán un lugar especial en el corazón de los espectadores.

5. BEYBLADE X

¿Creías que las peonzas habían pasado de moda? Pues no. BEYBLADE X nos recordó que las batallas con peonzas siguen siendo tan emocionantes como cuando te retabas con tus amigos en el recreo.

La serie no solo atrajo a nuevos fans, sino que también reactivó la nostalgia de aquellos que crecieron con la franquicia. Innovadoras batallas y un resurgimiento en el mercado de juguetes hicieron que Beyblade X se colara en el top 5. Porque, aceptémoslo, nunca es demasiado tarde para gritar “¡Let it rip!”.

Yahoo! Japan: Donde Japón Busca Todo

Un dato curioso: mientras en el resto del mundo Google domina las búsquedas, en Japón Yahoo! Japan sigue siendo el motor de búsqueda más usado. ¿Por qué? Porque no es solo un buscador, es un ecosistema que incluye noticias, compras y hasta pronósticos del tiempo. Así que, cuando algo aparece en su ranking anual, puedes apostar que fue un fenómeno en serio.

En 2024, el anime volvió a demostrar que es más que entretenimiento: es cultura, pasión y un reflejo de lo que mueve a las personas. Este top 5 mezcla fenómenos virales, nostalgia y nuevas propuestas que tienen algo para todos.

Si todavía no has visto alguna de estas series, este es el momento perfecto para ponerte al día y entender por qué medio Japón estuvo hablando de ellas todo el año. Porque, al final, el anime siempre tendrá esa magia única de hacerte reír, llorar o quedarte pensando mucho después de que termine el último capítulo.