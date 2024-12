Hunter X Hunter está en el medio de la polémica en Australia: Esto es lo que pasó

El próximo gran juego de lucha basado en el legendario anime y manga HUNTER x HUNTER, titulado “HUNTER x HUNTER: Nen x Impact”, parece haber tropezado con un problema serio antes de su lanzamiento. Desarrollado por Bushiroad y Eighting, el título ha sido bloqueado por la junta de clasificación australiana, lo que significa que, al menos por ahora, no podrá ser distribuido, vendido ni promocionado en ese país.

¿El motivo? Contenido considerado inapropiado que involucra temas delicados, lo que ha encendido alarmas tanto en las oficinas de clasificación como en la comunidad de fanáticos.

El veredicto: ¿Por qué fue rechazado?

En respuesta a las consultas sobre esta decisión, la junta de clasificación australiana declaró que el juego incluye escenas que “sugieren violencia sexual contra personajes menores de 18 años por parte de un personaje masculino adulto”. Según el organismo, dichas representaciones no están justificadas narrativamente, lo que fue clave para negar la clasificación.

Aunque no se han revelado detalles exactos de estas escenas, las miradas rápidamente se dirigieron al infame personaje de Hisoka Morow. Los seguidores de HUNTER x HUNTER saben que Hisoka, uno de los antagonistas más emblemáticos de la serie, tiene una reputación inquietante por sus comportamientos y comentarios, especialmente hacia los jóvenes protagonistas Gon y Killua.

Sin embargo, no está claro si el contenido cuestionado está relacionado directamente con este personaje ni cómo se presenta dentro del juego.

Impacto en el lanzamiento global

El bloqueo en Australia es más que un simple inconveniente: sin la clasificación, el juego no puede ser comercializado ni jugado en ese territorio. Y aunque Australia es solo un mercado dentro del panorama global, esta decisión podría complicar el lanzamiento internacional. Nen x Impact está programado para llegar en 2025 a plataformas como PC (Steam), Nintendo Switch y PlayStation 5, y este tropiezo podría generar retrasos más allá de las fronteras australianas.

¿Cómo podría Bushiroad solucionar el problema?

La situación pone a los desarrolladores en una encrucijada. Para superar este obstáculo, Bushiroad tiene algunas opciones sobre la mesa:

Modificar el contenido : Podrían eliminar o ajustar las escenas que provocaron el rechazo, asegurándose de cumplir con los estándares de clasificación de Australia. Esto, claro, podría desatar críticas entre los fans más puristas por “censurar” el material original.

: Podrían eliminar o ajustar las escenas que provocaron el rechazo, asegurándose de cumplir con los estándares de clasificación de Australia. Esto, claro, podría desatar críticas entre los fans más puristas por “censurar” el material original. Justificar narrativamente las escenas : Si logran demostrar que las representaciones tienen un propósito narrativo importante, podrían volver a presentar el juego para su clasificación. Sin embargo, dado lo delicado del tema, esta opción parece complicada.

: Si logran demostrar que las representaciones tienen un propósito narrativo importante, podrían volver a presentar el juego para su clasificación. Sin embargo, dado lo delicado del tema, esta opción parece complicada. Reaplicar para una nueva revisión: Una vez que se hayan hecho los ajustes necesarios, podrían volver a enviar el juego a la junta australiana con la esperanza de recibir luz verde.

Un dilema más grande: la fidelidad frente a las regulaciones

Este caso ha reavivado un debate que no es nuevo: ¿hasta dónde pueden llegar los desarrolladores al adaptar una obra como HUNTER x HUNTER? La franquicia es conocida por sus tramas maduras, personajes complejos y temas oscuros, lo que la hace fascinante pero también controvertida. ¿Cómo se puede ser fiel al material original y, al mismo tiempo, cumplir con las regulaciones internacionales que varían de país en país?

Este tipo de desafíos no son exclusivos de Nen x Impact. A medida que más franquicias se adaptan a videojuegos, el balance entre mantener la esencia de la obra y cumplir con estándares de contenido se vuelve un campo minado para los estudios de desarrollo.

¿Qué sigue para HUNTER x HUNTER: Nen x Impact?

El bloqueo en Australia no significa el fin del juego, pero sí plantea serios retos para Bushiroad. Si no logran resolver este problema, no solo podrían enfrentar retrasos en el lanzamiento global, sino también posibles complicaciones en otros mercados con políticas de censura estrictas.

Mientras tanto, los fanáticos del anime y los juegos de lucha tendrán que esperar para ver si el título finalmente logra salir a la luz tal como fue concebido. Con el lanzamiento planeado para 2025, aún hay tiempo para ajustes. Pero una cosa es segura: este contratiempo no ha hecho más que aumentar las expectativas y las miradas sobre HUNTER x HUNTER: Nen x Impact. ¿Logrará superar la controversia y llegar a nuestras manos? El tiempo dirá.