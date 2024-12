Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2: nuevo videojuego del animé nos abre otro arco

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Hay novedades de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, uno de los videojuegos más famosos basados en el manga y anime de Koyoharu Gotouge. La continuación del juego de aventura y lucha en 3D llegará en algún momento temprano del 2025 y las primeras pruebas de jugabilidad se realizarán antes de que finalice este 2024. Acompáñanos para conocer todos los detalles.

PUBLICIDAD

Lee más sobre Demon Slayer: [¿Qué pasará tras el final de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba? El fandom sueña con esta precuela que sería igual de brutal]

De acuerdo con una reseña de Nintenderos, Demon Slater: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 estará disponible para su primera prueba desde el viernes 20 al domingo 22 de diciembre de este 2024, en la nueva edición del Jump Festa 2025.

La famosa empresa Aniplex, que participa en la producción del videojuego, ya anunció que todo está listo para la secuela del famoso juego de aventuras, que tiene a Tanjiro Kamado como principal protagonista.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Cortesía de Nintenderos

Todo lo que se sabe de Demon Slater: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Quienes jugaron la primera versión de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, lanzada en el 2021 y disponible en todas las consolas convencionales (incluyendo PC por medio del Xbox Game Pass), saben que el videojuego llega hasta el arco del Tren Infinito.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Ahora, con la secuela, dieron a conocer que en principio se abordarán los arcos del Distrito Rojo y el Entrenamiento de los Hashira (Pilares).

Todavía no hay tráiler, tampoco se revelaron las primeras imágenes. Y aunque no detallaron las consolas en las que estará disponible, tenemos el antecedente del primer videojuego.

PUBLICIDAD

En 2021 fue lanzado para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X. Ocho meses después lanzaron la versión para Nintendo Switch.

Demon Slater: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sigue la historia tal cual la del manga y anime, con el plus de que puedes jugar también un apartado de lucha, en el que combates contra otros usuarios en línea.