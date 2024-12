La clásica pantalla de inicio de PlayStation regresa para su aniversario de 30 años

PlayStation está de fiesta. La icónica marca de videojuegos celebra su 30.º aniversario y, como parte de la celebración, ha traído de vuelta algo que llenará de nostalgia a los jugadores mayores de 30 años: el legendario sonido de inicio de sus consolas clásicas. Sí, ese icónico sonido que nos transporta al pasado, cuando encendíamos la consola y nos preparábamos para sumergirnos en horas de diversión con títulos como Tomb Raider II o Tekken 3.

Temas clásicos para la PS5

Como parte del festejo, Sony ha lanzado una actualización especial que permite a los jugadores personalizar la interfaz de su PS5 con temas inspirados en las consolas PlayStation anteriores. Estos temas incluyen diseños y sonidos característicos de la PSX (PlayStation original), PS2, PS3, PS4, y un tema especial conmemorativo del 30.º aniversario.

¿La estrella de esta selección? Sin duda, el tema de la PSX. Ese sonido de inicio es capaz de hacer que cualquier jugador retroceda en el tiempo y reviva los días en los que los CD tardaban unos segundos en cargar, pero la espera valía cada segundo.

Por supuesto, los fans de otras generaciones también podrán elegir sus temas favoritos. La PS2, por ejemplo, fue un fenómeno global que marcó una era dorada para los videojuegos, mientras que la PS3 trajo consigo avances gráficos y una biblioteca de juegos inolvidable.

Un tributo a los jugadores

Además de los temas clásicos, PlayStation ha publicado un video conmemorativo en el que agradece a los fans por tres décadas de apoyo incondicional. Este gesto no solo celebra la evolución de la marca, sino que reconoce la lealtad de los millones de jugadores que han acompañado a PlayStation en este viaje.

Ofertas especiales por tiempo limitado

Como si los temas nostálgicos y el video de agradecimiento no fueran suficientes, Sony también ha lanzado su promoción del 30.º aniversario, que estará disponible hasta el 20 de diciembre. Los jugadores pueden visitar la PlayStation Store para encontrar una selección de títulos con grandes descuentos, ideales para ampliar sus bibliotecas y disfrutar durante las vacaciones.

Una generación de recuerdos

No importa si creciste con la PSX original, con la innovadora PS2, con la PS3 que introdujo el juego online, o con la PS4 que nos dio joyas como The Last of Us Part II. Cada generación de PlayStation tiene algo especial que nos marcó como jugadores.

Y aunque ahora estemos en la era de la PS5, con gráficos impresionantes y funciones de última tecnología, hay algo mágico en escuchar esos sonidos del pasado y recordar aquellas tardes interminables jugando con amigos o descubriendo un título nuevo.

Una excusa para volver a encender la consola

Si alguna vez necesitaste una excusa para encender tu PS5, este aniversario es la oportunidad perfecta. ¿Qué mejor forma de revivir la nostalgia que personalizando tu consola con un tema clásico, iniciando un juego y recordando cómo te sentiste la primera vez que jugaste Tekken 3 o Final Fantasy VII? PlayStation ha demostrado que, aunque los tiempos cambian, el legado de sus consolas y los recuerdos que nos han regalado perduran.