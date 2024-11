Tres nuevos juegos llegan a Nintento Swith Online para que juegues en las vacaciones

Nintendo sigue expandiendo su biblioteca de juegos retro y, en su última actualización de noviembre de 2024, ha añadido tres nuevos títulos de Sega Genesis a su servicio de suscripción Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Con estas incorporaciones, la colección de Sega Genesis dentro del servicio ahora alcanza un total de 47 juegos.

¿Qué nuevos clásicos llegan a Switch Online?

ToeJam & Earl: Panic on Funkotron

Lanzado originalmente en 1993, esta secuela del icónico ToeJam & Earl de 1991 es un clásico de plataformas en 2D que transporta a los jugadores al planeta Funkotron. Después de escapar del desastre en su primera aventura, los extravagantes extraterrestres ToeJam y Earl deben enfrentarse a una nueva misión llena de humor y escenarios funky que definieron la saga.

Vectorman

Otro título destacado es Vectorman, lanzado por BlueSky Software en 1995. Este juego de plataformas de desplazamiento lateral fue innovador para su época, gracias a sus gráficos de estilo pre-renderizado y su dinámica futurista. Además de su debut en Sega Genesis, el juego ha sido relanzado en varias plataformas, como Wii, Steam y la colección móvil Sega Forever.

Mercs

Conocido en Japón como Senjō no Ōkami II y en otras regiones como Wolf of the Battlefield II, Mercs llegó a Sega Genesis en 1990 como la secuela del legendario arcade Commando de Capcom. Este shooter de acción ofrece dos modos distintos: el Modo Arcade, que emula la experiencia clásica del salón recreativo, y el Modo Original, diseñado exclusivamente para la versión de consola.

Cómo disfrutar de estos juegos

Para acceder a estos nuevos títulos de Sega Genesis, necesitas una suscripción activa a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, cuyo costo anual es de $49.99 USD / £34.99 / AU$59.95. Este paquete también incluye acceso a otros catálogos retro, como los de Nintendo 64, NES y SNES, junto con beneficios adicionales.

Sega Genesis en Switch: una colección que no para de crecer

Desde su lanzamiento, la biblioteca de Sega Genesis en Nintendo Switch Online se ha convertido en un tesoro para los nostálgicos de los años 90. Con estas nuevas adiciones, los jugadores pueden revivir algunas de las mejores experiencias que definieron una era de videojuegos.

Así que, si tienes ganas de disfrutar de plataformas funky, batallas futuristas o un shooter retro, los nuevos clásicos de Sega Genesis ya están esperando para que te sumerjas en ellos. ¡A desempolvar esos reflejos de los 90 y volver a la acción!