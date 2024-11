Dragon Ball: El día que Akira Toriyama homenajeó al creador de Naruto con un dibujo de Goku en la Aldea de la Hoja

Si bien estamos acostumbrados a que otros mangakas japoneses le rindan homenajes a Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball también ha prestado su pluma para tener un gesto con otros icónicos ilustradores del anime. Así fue como el legendario ilustrador de Goku se tomó el tiempo y la creatividad de poner a su protagonista en los entornos de la Aldea de la Hoja, de Naruto, en honor a Masashi Kishimoto.

PUBLICIDAD

Lee más sobre Dragon Ball, mangas y animes: [Desde Jujutsu Kaisen a Detective Conan: Decenas de mangas están siendo baneados en Estados Unidos]

El diseño, aunque no es canon, es oficial ya que se dio específicamente en el Libro de Fans Oficial de Aniversario Especial del 10º Aniversario de Naruto, llamado Naruto Hiden: Kai no Sho Official Premium Fan Book NARUTO, que se publicó en el 2009.

En la imagen se aprecia a Goku sobre un Sapo Sabio gigante. Cada uno de los elementos de Naruto aparecen en esta ilustración, pero con la única diferencia de que a quien vemos es a Goku.

Goku Naruto

Naruto: un anime que se pone a la par de Dragon Ball

Naruto se desarrolla en un maravilloso universo donde los ninjas son guerreros entrenados en el arte del ninjutsu. El protagonista principal es un huérfano que fue rechazado por su aldea, después de que el Zorro Demonio de Nueve Colas (Kyubi) fuera sellado dentro de él.

Quienes hemos visto estas brutales historias empatizamos con Naruto, ya que es un niño inquieto y extrovertido que siempre está buscando la atención de los demás.

Uzumaki comienza su entrenamiento ninja en la Academia Ninja de Konohagakure, la aldea oculta de las hojas. Allí conoce a sus futuros amigos y compañeros de equipo, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Juntos, forman el Equipo 7, liderado por el maestro Kakashi Hatake.

Naruto y sus amigos se embarcan en una serie de aventuras que los llevan a conocer a otros ninjas, a luchar contra enemigos poderosos y a aprender sobre el mundo ninja. A lo largo de su viaje, Naruto aprende a controlar el poder del Kyubi y a convertirse en un verdadero ninja.