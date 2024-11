Quiere a Billie Eilish: El anhelo del creador de Cowboy Bebop para su siguiente anime

El icónico director de anime Shinichiro Watanabe, creador de obras maestras como Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy y Carole & Tuesday, ha generado gran expectativa con su próximo proyecto, Lazarus. Este anime, que se estrenará en 2025 a través de Toonami en Adult Swim, promete ser una de sus obras más ambiciosas hasta la fecha. Sin embargo, lo que más ha emocionado a los fans no es solo el regreso de Watanabe, sino su reciente declaración sobre un posible sueño creativo: colaborar con Billie Eilish.

En una entrevista reciente con Anime News Network, Watanabe confesó que quedó cautivado después de asistir a un concierto de Billie Eilish en el Madison Square Garden:”Si pueden contactarla, díganle que estoy muy interesado en colaborar”, dijo, dejando abierta la posibilidad de una conexión entre la estrella del anime y la icónica cantante.

Para los seguidores de Watanabe, esta declaración no es un simple comentario pasajero. La música siempre ha jugado un papel central en sus proyectos, desde la legendaria banda sonora de Cowboy Bebop, con sus jazz y blues de Yoko Kanno, hasta los ritmos hip-hop que definieron Samurai Champloo. Una colaboración con Eilish podría aportar un tono fresco y experimental a Lazarus, mezclando los estilos únicos de ambos artistas.

Por su parte, Billie Eilish no es ajena al mundo del anime. La cantante ha mostrado públicamente su amor por series como Sailor Moon, JoJo’s Bizarre Adventure y Shingeki no Kyojin. Además, este año recibió una ilustración especial del autor de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama, en la que fue representada como un personaje de anime. Con un interés tan claro en el medio, la idea de que Eilish participe en un proyecto de Watanabe no parece tan descabellada.

Lazarus: un proyecto cargado de talento internacional

Aunque la posible colaboración con Billie Eilish es aún una fantasía, Lazarus ya tiene asegurado un equipo de lujo. Uno de los nombres más destacados es el de Chad Stahelski, director de la saga John Wick, quien ha trabajado en las coreografías de las escenas de acción. Stahelski, gran admirador de Cowboy Bebop y Samurai Champloo, aseguró que su participación busca elevar las secuencias de acción del anime al nivel de los mejores thrillers de Hollywood.

Watanabe se mostró agradecido y emocionado por esta colaboración: “Es un honor tener el apoyo de alguien como Chad, que ha logrado tanto en la industria del cine de acción”. Esto, combinado con su característico enfoque en la música, promete un anime lleno de dinamismo visual y sonoro.

¿Será Billie Eilish el próximo gran fichaje del anime?

Por ahora, los fanáticos pueden solo imaginar cómo sería una colaboración entre Billie Eilish y Shinichiro Watanabe. La sensibilidad artística de ambos, marcada por una estética única y un estilo emocionalmente envolvente, podría dar lugar a una experiencia inolvidable.

Con Lazarus, Watanabe parece estar reuniendo todo lo que ha aprendido en sus décadas de carrera y llevándolo al siguiente nivel. Si la colaboración con Eilish se materializa, no solo sería un sueño hecho realidad para el director, sino también un momento histórico para los mundos del anime y la música.

La espera hasta 2025 será larga, pero todo apunta a que Lazarus será una obra que dejará una huella profunda en la industria del anime, como ya lo han hecho los proyectos anteriores de Shinichiro Watanabe.