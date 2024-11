10 juegos con más de 100 horas de contenido para jugar en estas vacaciones

En la actualidad, la duración de un videojuego se ha convertido en un factor crucial para muchos jugadores. Atrás quedaron los días de rejugar los mismos niveles o buscar dejar nuestras iniciales en las máquinas recreativas. Ahora, los gamers buscan experiencias extensas, mundos vivos y contenido que garantice diversión por semanas (o meses). De hecho, títulos AAA como Hellblade II o Dead Island 2, que rondan las 8 a 20 horas, suelen ser catalogados como “demasiado cortos”.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [¿Cuánto duran realmente las laptops para gaming? Lo que necesitas saber]

Pero, ¿qué hace que un juego que supere las 100 horas sea especial? No se trata solo de cantidad, sino de calidad: mundos abiertos vibrantes, historias inolvidables y mecánicas que te atrapan. Aquí recopilamos una lista de los mejores videojuegos que garantizan largas horas de entretenimiento y que, según los datos de HowLongToBeat, son imprescindibles para los jugadores más dedicados.

10 juegos que sobrepasan las 100 horas

1. Assassin’s Creed Valhalla

Si buscas un Assassin’s Creed que combine duración con profundidad, Valhalla es tu mejor opción. Este título, ambientado en la mitología nórdica, te pone en los zapatos de Eivor, un líder vikingo que busca conquistar Gran Bretaña. Completar solo el juego base te llevará más de 100 horas, sin contar los tres DLC y los complementos gratuitos. Además, está disponible en Game Pass (aunque por tiempo limitado).

2. Baldur’s Gate III

El ganador del GOTY 2023 no solo es un referente en calidad, sino también en duración. Baldur’s Gate III ofrece una inmersión total en los Reinos Olvidados de Faerûn, con cientos de horas para explorar, tomar decisiones que impactan la historia y disfrutar de combates estratégicos. Larian Studios confirmó que no habrá DLC ni secuelas directas, así que este es el momento perfecto para perderse en su vasto mundo.

3. Cyberpunk 2077

Pese a su lanzamiento inicial accidentado, Cyberpunk 2077 ha evolucionado hasta convertirse en una obra maestra. Explorar Night City como V, completar misiones principales, descubrir secretos y disfrutar de actividades secundarias te llevará más de 100 horas. Y si eso no es suficiente, su expansión Phantom Liberty añade aún más contenido y personajes memorables como Solomon Reed.

4. Elden Ring

La epopeya fantástica de Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin es uno de los desafíos más grandes (y gratificantes) del gaming actual. Explorar las Tierras Intermedias, enfrentarse a jefes opcionales y superar la trama principal puede superar fácilmente las 100 horas. Además, con la expansión Shadow of the Erdtree en camino, tendrás muchas más horas (y enemigos) por delante.

PUBLICIDAD

5. Monster Hunter World

Monster Hunter siempre ha sido sinónimo de longevidad, pero World lleva esa fama al siguiente nivel. Ya sea en solitario o con amigos, las épicas cacerías y la expansión Iceborne te tendrán enganchado durante más de 100 horas. Y si quieres un verdadero desafío, la franquicia ofrece títulos como Generations Ultimate, donde el contenido puede alcanzar las 800 horas.

6. Persona 5

La serie Persona es conocida por su profundidad, y Persona 5 no es la excepción. Completar el juego base al 100% te llevará más de 170 horas, pero si optas por la versión Royal (traducida al español), la experiencia se amplía aún más. ¿Te quedaste con ganas de más? Prueba los spin-offs como Persona 5 Strikers o Persona 5 Tactica.

7. Red Dead Redemption 2

Rockstar lleva la narrativa de los videojuegos a nuevas alturas con Red Dead Redemption 2. La historia de Arthur Morgan en el Salvaje Oeste es extensa y está repleta de secretos, detalles y actividades que te distraerán de la trama principal. Sin contar el modo Red Dead Online, este título es una joya que fácilmente supera las 100 horas de contenido.

8. Sid Meier’s Civilization VI

Aunque a primera vista parece un juego sencillo de estrategia, Civilization VI es un gigante en cuanto a duración. Completar la historia principal puede llevar unas 25 horas, pero si te adentras en las misiones secundarias, los DLC y los retos adicionales, te encontrarás con más de 380 horas de juego. Perfecto para los amantes de la gestión y la estrategia.

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

No se puede hablar de juegos largos sin mencionar a The Legend of Zelda. Si bien Breath of the Wild redefinió el género de mundo abierto, su secuela Tears of the Kingdom lo lleva a un nivel superior. Hyrule es más grande, más complejo y está lleno de secretos, mecánicas de construcción y un enfrentamiento épico contra Ganondorf que eleva la experiencia a nuevas alturas.

10. World of Warcraft

El rey indiscutible de los MMO, World of Warcraft, lleva más de 20 años cautivando a los jugadores. Su duración depende de ti: puedes explorar Azeroth solo, unirte a un servidor privado con amigos o disfrutar de las expansiones. La versión Classic es perfecta para los nostálgicos, y con diez expansiones disponibles, este juego ofrece contenido prácticamente infinito.

¿Qué define a un gran juego largo?

La clave de estos títulos no está solo en su duración, sino en lo que ofrecen durante esas horas. Mundos inmersivos, historias memorables y mecánicas adictivas son el alma de estas aventuras. Así que si estás buscando un juego que te mantenga ocupado durante meses, cualquiera de estas opciones será una apuesta segura. ¿Te atreves a explorar uno de estos gigantes del gaming?