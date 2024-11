Noche absoluta | Absolute Batman ya es el cómic más vendido de DC en 2024

Debutó con bombo y platillo y de ahí, las ventas de Absolute Batman #1 no se han detenido para así pasar a convertirse en uno de los fenómenos editoriales del año. Con ventas que superan las 400,000 copias, este lanzamiento ha dejado atrás a la competencia y se ha consolidado como el cómic más vendido de 2024.

El caballero de la noche por lo más alto

La popularidad de este número no es casualidad pues de hecho, no se limita únicamente a los fanáticos más fieles de Batman. En resumen, la originalidad y un lado fresco de este personaje tan entrañable que combinado con un arte de alta calidad ha atraído a nuevos lectores, demostrando que el poder de convocatoria del Caballero Oscuro aún existe.

De hecho, el éxito ha sido tal que la primera impresión se agotó rápidamente, lo que ha obligado a DC Comics a realizar una segunda y una tercera reimpresión para satisfacer la demanda. Cabe señalar que, además de la edición estándar, la variante Noir de Absolute Batman, con el arte de Nick Dragotta, ha sido muy bien recibida . Si bien otros títulos como Teenage Mutant Ninja Turtles y ThunderCats también han tenido una buena cantidad de ventas en 2024, ninguno ha logrado alcanzar las cifras de ventas de Absolute Batman.

Este resurgimiento del interés por los cómics va más allá de la nostalgia. La comunidad de lectores ha experimentado un crecimiento significativo, con nuevos fanáticos que se suman a los veteranos. Tiendas especializadas reportan un aumento en las ventas y un mayor entusiasmo por el medio.

De acuerdo a DC Comics, el éxito de Absolute Batman también radica en la iniciativa editorial de la compañía: All In. Como parte de ella, también saldrán a la venta historias de Wonder Woman y SuperMan.