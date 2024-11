La primera expansión de Star Wars Outlaws trae a un querido personaje de la trilogía original de películas

Unos meses después de su lanzamiento, Star Wars Outlaws está recibiendo una importante oleada de novedades, incluyendo contenido descargable y una actualización masiva que promete mejorar la experiencia de los jugadores.

Ubisoft no solo ha anunciado el primer DLC del juego, sino también un parche que redefine aspectos clave del sigilo y combate, respondiendo a algunas de las mayores críticas de la comunidad.

Lando regresa en “Wild Card”

El primer DLC, titulado Wild Card, introduce una nueva historia protagonizada por el icónico Lando Calrissian. Este contenido adicional sumergirá a los jugadores en un peligroso juego de Sabacc, con todo el carisma y riesgo que caracteriza a Lando.

La expansión promete ser solo el inicio, ya que Ubisoft también confirmó que lanzará una segunda actualización de contenido, llamada A Pirate’s Fortune, programada para la próxima primavera.

Para los fanáticos de Star Wars, estas expansiones representan una oportunidad emocionante de explorar más de la galaxia con personajes conocidos y nuevas tramas.

El parche más grande hasta ahora: menos sigilo forzado, más opciones

Más allá del contenido adicional, Star Wars Outlaws recibe lo que Ubisoft describe como su “mayor parche hasta la fecha”, enfocado principalmente en ajustar las mecánicas de sigilo y combate. Estas áreas habían sido motivo de frustración para muchos jugadores, quienes criticaron la rigidez y falta de flexibilidad en ciertas misiones.

El director creativo Drew Rechner explicó los cambios:

“Nuestro primer paso para ampliar las opciones de los jugadores es eliminar el sigilo forzado de casi todos los objetivos de las misiones. Esto no significa que el sigilo ya no sea una opción viable o preferible. Más bien, si te pillan mientras te escabulles, el objetivo no fallará y no te restablecerá al último punto de control. En cambio, pasarás al combate sin problemas”.

Además, el parche mejora la IA enemiga y la detección de enemigos, introduciendo notificaciones cuando los jugadores son detectados. Esto permitirá a los usuarios decidir si prefieren intensificar la acción o regresar al sigilo, ofreciendo más libertad y dinamismo en las misiones.

Ahora también disponible en Steam

Como otra gran novedad, Star Wars Outlaws finalmente se lanza en Steam, ampliando sus opciones de distribución en PC. Hasta ahora, el juego solo estaba disponible a través de Epic Games Store y Ubisoft Connect.

Este movimiento busca atraer a una mayor base de jugadores, especialmente aquellos que prefieren centralizar su biblioteca en la popular plataforma de Valve. Con el DLC Wild Card, el parche masivo y su llegada a Steam, Ubisoft muestra un compromiso claro por refinar y expandir la experiencia de Star Wars Outlaws.

Los jugadores pueden esperar una jugabilidad más fluida y nuevas aventuras galácticas que continúen ampliando el universo de Star Wars. Sin duda, la Fuerza parece estar del lado de este ambicioso título.