Partidos de fútbol entre China y Japón fueron anunciados con estos brutales posters de Sun Wukong y Goku

El mundo del anime, del manga y toda la cultura asiática geek que tanto nos gusta, se vio representada en el deporte más popular del mundo: el fútbol. La reciente fecha FIFA, que terminó a principios de esta misma semana, tuvo un enfrentamiento de Eliminatorias Asiáticas entre China y Japón. A las dos federaciones se les ocurrió promocionar el encuentro con dos de sus máximas figuras: Sun Wukong, de Viaje al Oeste y Goku, de Dragon Ball.

Lo más emblemático es que ambas figuras, aunque sean de distintos países, están fuertemente relacionadas. Puede que muchos no lo sepan, pero se dice que Akira Toriyama se inspiró en Viaje al Oeste y Sun Wukong para crear a Goku.

Entonces, al tener un videojuego nuevo basado en esta historia, Black Myth: Wukong, que además está nominado a Game of the Year (GOTY) en The Game Awards, la promoción del partido entre China y Japón, siendo representado por Goku, quedó realmente perfecto.

¿Quién ganaría en una pelea de Goku contra Sun Wukong? Es la primera pregunta que se nos viene a la mente. Con las transformaciones del Super Saiyajin o la del Ultra Instinto creemos que es suficiente para que el personaje de Dragon Ball se quede con la batalla.

Goku y Sun

Futbolísticamente Japón, que es potencia en Asia, le ganó a China 1-3. Los nipones están de primeros en el grupo C de las Eliminatorias de la CAF (Confederación Asiática de Fútbol) y tiene todo encaminado para clasificarse de manera directa a la próxima Copa del Mundo, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

China tiene mucho más complicadas las cosas, ya que con esta derrota quedaron en el último lugar del grupo.