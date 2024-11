“¡Vamos a buscar! El camino de Gokú en Chile”: una pieza que te invade de nostalgia en la celebración de los 40 años de Dragon Ball

Es imposible que este miércoles 20 de noviembre del 2024 no nos invada la nostalgia. Dragon Ball cumple 40 años y no tenemos a Akira Toriyama para celebrarlo.

Su legado ha quedado plasmado en la gente que trabajó de cerca con él y en los millones de fanáticos que cosechó alrededor del mundo.

Daniel Madrid, periodista y escritor, es uno de ellos. Demuestra sus conocimientos y amor por todas las sagas de la serie, con una secuencia de suplementos especiales que relatan la llegada e impacto del manga y anime en Chile, desde la primera emisión de un episodio, el 7 de abril de 1997.

La primera vez que Dragon Ball se vio en las pantallas de Chile, la serie ya tenía más de 10 años a cuestas; eran otras épocas y la poca globalización ralentizaba los tiempos en los que nos llegaba material desde la tierra del sol naciente.

Daniel Madrid escribió el libro “¡Vamos a buscar! El camino de Gokú en Chile” en el que cuenta con detalles cuales fueron los primeros pasos de la serie en territorio austral.

Sin embargo, para esta edición especial añadió un suplemento con motivo de los 40 años de Dragon Ball. El periodista, junto a su hermana, Claudia Madrid, dedicaron unas emotivas palabras a Akira Toriyama, quien falleció el 1 de marzo de este mismo año.

Lo pueden encontrar en este enlace, y leerlo completamente gratis.

Contactamos a Daniel y decidimos tener una charla con él, que fuera centrada lo que le representa Dragon Ball. Casi ni hablamos del suplemento, porque entendimos que no había que ponerle, ni quitarle una sola letra y dejar que ustedes se dejen invadir por la nostalgia de este maravilloso trabajo.

Entrevista con Daniel Madrid, creador del suplemento especial de Dragon Ball

¿Qué significa Dragon Ball para ti?

-En pocas palabras, para mí, Dragon Ball es una máquina del tiempo. Es una historia llena de aventuras y personajes entrañables con la que puedo recordar varios eventos de mi vida y, al mismo tiempo, seguir disfrutando el presente.

- ¿Cómo recuerda la llegada de las primeras revistas o episodios de Dragon Ball, a los kioscos y a las pantallas de Chile?

- La recuerdo cariño porque era un mundo totalmente distinto, que coincidió con mi infancia y adolescencia. Si bien fue una época con poco acceso a la información, ese ingrediente alimentó las ganas por saber cada vez más de esta serie que se iba descubriendo de a poco, a veces desordenada o con spoilers brutales.

- ¿Es Akira Toriyama el mangaka más reconocido a nivel mundial?

- Al menos de las últimas décadas podría decirse que sí. Es un mérito increíble que Dragon Ball haya cumplido 40 años y siga vigente alrededor del mundo, esto sin contar que, además, Akira Toriyama es el creador de otro éxito como lo es Dr. Slump. Sin embargo, no se puede pasar por alto que el trabajo de Toriyama no sería igual, o derechamente no existiría, sin Osamu Tezuka (padre del manga moderno y una de las personas que inspiró a Akira Toriyama).

Aparte de Dragon Ball, ¿qué otro manga o anime marcó su vida?

- Sin dudarlo mi respuesta es Slam Dunk, por las cuotas de humor, acción y realidad que se traducen en una obra magnífica. El trabajo de Takehiko Inoue es impecable y la adaptación animada no se queda atrás.

Hemos visto murales, ilustradores y diseñadores chilenos realizando arte de Dragon Ball. Entonces me gustaría preguntarte ¿Cómo piensa que influyó Dragon Ball en la cultura de Chile?

- Dragon Ball y sus sagas tienen la particularidad de ser una obra dentro de todo extensa, y en Chile duró por varios años en televisión con una audiencia que creció junto a Goku. Naturalmente, este éxito se vio nutrido por productos que alimentaron el interés hasta transformarse en un fenómeno de masas. Con el tiempo, aquellos niños y niñas crecimos y fuimos transmitiendo esta afición a públicos más jóvenes, ampliando los códigos y traspasando la posta del camino de Goku.

Un mensaje a las nuevas generaciones que apenas conocen Dragon Ball

- Para quienes recién conocen Dragon Ball o solo han visto los últimos trabajos, mi mensaje es que lean el manga porque no se arrepentirán. Akira Toriyama fue un experto del movimiento; sus viñetas están vivas y la lectura es rapidísima. A través del manga, los lectores más jóvenes podrán entretenerse, emocionarse, reírse y ver de primera fuente de dónde viene la influencia del shonen actual.