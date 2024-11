¡Lista la final de Game Changers! | MIBR v SR por el mundial de VALORANT femenil

Después de días de competencia e incontables series entre los mejores equipos del mundo, el mundial Game Changers 2024 está por coronar a su nueva campeona en la gran final de este domingo. Para ella, una retadora sorpresa como MIBR, campeonas brasileñas, llegan con el fin de dar una campanada histórica a Shopify Rebelion quienes simplemente son la mejor organización y lo buscarán demostrar al conseguir el bicampeonato.

PUBLICIDAD

Una serie histórica por el campeonato mundial

Este torneo con las mejores de todo el mundo puede tener más de una sorpresa por el gran nivel del campeonato, de entre todas ellas, sin duda MIBR es la más grande. Un resultado asombroso a medias, pues cabe señalar que Made In Brazil llegó a este torneo tras derrotar a Team Liquid, las eternas campeonas de su región mostrando un nivel increíble que reafirmaron a lo largo de este torneo, sobretodo al vencer en dos ocasiones a G2 Gozen, escuadra enigmática de este torneo y subcampeonas actuales.

Por su parte, Shopify Rebelion ha demostrado ser un equipo que no pierde su calidad con el tiempo y por si a alguien le quedara duda, no sólo han sido campeonas de Norteamérica una vez más, cuentan meL, una de las mejores jugadoras del mundo, si no que también han hecho valer su superioridad al no perder un sólo mapa en todo el torneo y manteniendo viva la posibilidad del campeonato invicto.

Una nueva campeona mundial femenil de VALORANT se coronará este domingo cuando Shopify Rebelion y MIBR se enfrenten en la gran final, con una serie al mejor de cinco por el trofeo de Game Changers 2024.