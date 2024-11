Estos son y serán los imperdibles de Festigame durante el fin de semana

¡FestiGame Itaú cumple 12 años y trae grandes sorpresas para todos! Con un espectacular cambio de sede al Parque Estadio Nacional y nuevos Mundos para jugar, esta edición promete una experiencia sin igual, que combina distintas disciplinas y conserva la cultura gamer como el corazón del festival. Aquí te contamos los imperdibles que no puedes dejar de disfrutar:

PUBLICIDAD

Mundos y actividades de FestiGame

Experiencia Arcane

Romina Marroquín, Karla Falcón e Igor Cruz, los actores de doblaje detrás de los icónicos personajes de Vi, Jinx y Viktor en la serie animada Arcane, estarán presentes con distintas actividades en el escenario principal, el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Firmarán autógrafos, se tomarán fotos con el público y recrearán diálogos emblemáticos de serie.

Cosplay Village

Presentando a invitadas internacionales como Lorraine (@LorraineCosplay) y Lye.hrr (@lye.hrr), este espacio reunirá a los amantes del cosplay en un ambiente repleto de creatividad, talento y espíritu gamer. Además, ambas artistas serán jurado del concurso de cosplay.

¡Imagina todo lo que podrás ver en Festigame! (RAMON MONROY/ATONCHILE/RAMON MONROY/ATONCHILE)

Estadio Itaú

Este espacio contará con torneos, desafíos de habilidades, un museo de camisetas originales y actividades interactivas, pensadas para los fanáticos de todas las edades.

Arena Esports

No te pierdas las partidas y enfrentamientos con equipos como KRÜ y Leviatán, quienes traerán a algunos de sus jugadores estrella para showmatches y torneos en vivo, además de stands con actividades exclusivas. Experimenta también las novedades de ZTE con Honor of Kings y la presentación de la revolución del cloud gaming en Chile con NVIDIA GeForce Now by DIGEVO.

Esports

Music & Games

Los máximos exponentes de la música urbana chilena, como Jere Klein, FaceBrooklyn, Pablito Pesadilla, King Savagge y Soulfía, mostrarán su lado gamer en el escenario principal, además de ofrecer un concierto en vivo. Junto con ellos, se presentarán grandes artistas emblemáticos de la música de videojuegos: Lissette Chan, Seshany, Michi Orquesta y Mega Band.

Simuladores y VR

Vive experiencias inmersivas y prueba los simuladores de carreras y realidad virtual que transportarán a los asistentes a nuevos niveles de emoción.

PUBLICIDAD

Competencias y Torneos

¡Participa en los torneos más esperados! Desde Just Dance hasta League of Legends, pasando por el showmatch de KRÜ vs. Leviatán y competencias de K-Pop y Cosplay, hay un desafío para cada gamer. Los premios van desde dinero en efectivo hasta reconocimiento en la escena local, y puedes inscribirte en festigame.com.

Competencias destacadas

· Torneo WWE 2K24: Semifinal y final durante el festival.

· Competencia K-Pop: Luce tus mejores movimientos para ganar increíbles premios.

· Competencia Cosplay: Brilla en pasarela o en equipos.

KPOP KRACKED

El innovador espectáculo que fusiona K-pop y EDM, liderado por su creador Fenner, debutará el sábado 16 de noviembre en el escenario principal para hacer bailar y disfrutar a todos los asistentes. Está dentro de los 25 mejores DJs de Asia.

K-Fest K-Fest

WARNER PLAY EXPERIENCE

Con una gran experiencia enfocada en el popular juego Mortal Kombat 1.

TORNEO REY DE REYES

El campeonato de Skate más importante del país, celebra su versión número 12 en FestigameItaú 2024, que se realizará en el gran Skate park construido para los Panamericanos 2023 en el Parque del Estadio Nacional. Participan los 70 mejores skaters del país y competirán en dos categorías, street y bowl.

EXHIBICIÓN DE BMX

A cargo de la chilena #1 del mundo, Macarena Pérez.

¿Y tú con que experiencia te anotas? Mira más info aquí: