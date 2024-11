Los GOTY han confirmado | Los DLC y expansiones se considerarán para los premios en esta edición

Los Game Awards 2024 están a la vuelta de la esquina para premiar a lo mejor del año y la emoción por conocer a los nominados está más cerca que nunca. Sin embargo, a tan sólo días de que se revele la lista completa el próximo lunes, los organizadores han aclarado una cuestión crucial para esta edición: si los jurados lo quieren, los DLC y expansiones pueden ser consideradas.

¿Una excepción que nos prepara para los resultados?

En una actualización reciente de las Preguntas Frecuentes del sitio web oficial, se han confirmado que los DLC, paquetes de expansión, remakes y remasterizaciones son ahora oficialmente elegibles para todas las categorías de los premios. Esta decisión se basa en el principio de reconocer el trabajo creativo y técnico de alta calidad, independientemente de cómo se lance el contenido.

Anteriormente, si bien cabe señalar que las reglas no prohibían la nominación de DLC o contenido extra, existía cierta incertidumbre al respecto e incluso, muchos asumían que quedarían fuera de la competencia al no tratarse de juegos completos. Para no dejar espacio a dudas, los organizadores han querido dejar claro que si un DLC tiene lo necesario para ser nominado, puede optar a cualquier premio, incluyendo el tan peleado GOTY.

Esta aclaración no es casualidad en este año, pues prepara el terreno para una serie de posibilidades para expansiones increíbles que llegaron este año como “Shadow of the Erdtree”, la exitosa expansión de Elden Ring o por que no, a la segunda entrega del tan esperado remake de Final Fantasy VII. Destacando que también, se pudo haber hecho la especificación no sólo por la calidad de los mismos, si no por falta de videojuegos increíbles para este año si lo comparamos con un año pasado donde incluso hasta sobraron.

En definitiva, la decisión de incluir a los DLC en la competencia amplía el espectro de posibilidades y promete una ceremonia de premios aún más emocionante, dejando varios premios a la espera de los votos del jurado especializado.