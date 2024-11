Nos preparamos para el GOTY | Este día conoceremos los nominados de Game Awards

The Game Awards

Después un año lleno de grandes lanzamientos de videojuegos, los gamers de todo el mundo están cerca de coronar al mejor, en uno de los eventos más esperados del año: The Game Awards 2024. En esta edición, que celebra su décimo aniversario, se celebrará a lo mejor del 2024 y con ello, al ganador del GOTY (Game of the year).

Simplemente, los premios más grandes en el mundo de los videojuegos

Geoff Keighley, creador y presentador de The Game Awards, ha confirmado que los nominados a la edición de este año se darán a conocer el próximo lunes 18 de noviembre a las 11:00 a.m. hora México y 2:00 p.m. Chile. Dejando todo listo para el día de la ceremonia que será el próximo 12 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California.

Como cada año, The Game Awards 2024 se transmitirá en vivo a través de más de 40 plataformas de streaming, lo que permitirá a millones de personas de todo el mundo seguir la gala. Siguiendo con su tradicional dinámica donde fans y medios especializados podrán votar por sus juegos favoritos en diversas categorías a través de las redes sociales y la página web oficial del evento.

Cabe señalar que este año, The Game Awards celebra su décimo aniversario, por lo que se espera una gala repleta de sorpresas y anuncios especiales. Los organizadores han prometido una noche inolvidable para los amantes de los videojuegos, con actuaciones musicales, presentaciones de nuevos títulos y, por supuesto, la entrega de los premios más codiciados de la industria.

En definitiva, el décimo aniversario de The Game Awards 2024 promete ser una noche llena de emoción y adrenalina para todos los amantes de los videojuegos este próximo 12 de diciembre.