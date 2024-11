La “Mikasa gótica” de la película de Attack On Titan tiene a todo el internet revolucionado

Aunque tanto el manga como el anime de Shingeki no Kyojin llegaron a su fin, la franquicia sigue sorprendiendo a sus seguidores con contenido que mantiene vivo el entusiasmo. Esta vez, en conmemoración del décimo quinto aniversario del debut del manga de Hajime Isayama, se ha estrenado la película recopilatoria Shingeki no Kyojin: The Last Attack.

Esta cinta, que se está proyectando en cines de Japón y algunos otros países, repasa los eventos de los últimos episodios especiales de la serie y, para deleite de los fanáticos, incluye una escena post-créditos inédita que ha dado mucho de qué hablar: la aparición de Mikasa Ackerman en su tan esperada versión gótica.

Un Toque Final para la Historia

Shingeki no Kyojin: The Last Attack no es simplemente una recopilación de los eventos finales; es una versión editada y adaptada al formato cinematográfico que ofrece un cierre especial a la historia épica de Isayama.

Sin embargo, lo que ha captado la atención de todos los espectadores ha sido la escena post-créditos, un momento que no solo emociona, sino que también añade un giro interesante a la conclusión.

En ella, los personajes principales aparecen en versiones “cotidianas” e inspiradas en las ilustraciones promocionales de Attack on School Castes, una serie de imágenes en las que el autor imaginó cómo serían sus personajes en un entorno moderno y sin el constante peligro de los titanes.

Mikasa Gótica: Un Deseo Cumplido para los Fans

Entre todos los rediseños mostrados, el que más ha brillado es el de Mikasa Ackerman, quien aparece con un look gótico que se ha convertido en un fenómeno entre los fanáticos desde su debut en los promocionales de Attack on School Castes.

Este rediseño, con su aire enigmático y oscuro, ha sido un favorito desde hace tiempo, y su inclusión en The Last Attack es la realización de un deseo que los seguidores han tenido durante años.

Lo curioso es que este diseño no es completamente nuevo en el universo de Shingeki no Kyojin. El manga ya había hecho un guiño a la Mikasa gótica en una visión de Eren utilizando los poderes del Titán Fundador, mostrando diversas posibilidades y futuros alternativos.

Sin embargo, verla finalmente animada le da un nuevo nivel de relevancia y conexión emocional para los fans.

¿Qué Ocurre en la Escena Post-Créditos?

La escena post-créditos de The Last Attack es un homenaje a los personajes, presentándolos como si estuvieran disfrutando de una vida tranquila y común, algo muy diferente a las batallas y tragedias que definieron la serie.

Los protagonistas aparecen viendo la misma película que los espectadores, lo que crea un momento meta-narrativo de complicidad con el público.

Aunque los rediseños de Eren y Armin son bastante sencillos y casuales, Mikasa destaca por su estética gótica, un detalle que no pasó desapercibido y que fue recibido con entusiasmo en redes sociales y foros de discusión.

¿Qué Significa?

El diseño gótico de Mikasa no es solo una elección estética; ha sido interpretado como una representación de una faceta más profunda y misteriosa del personaje.

En las ilustraciones de Attack on School Castes, este estilo reflejaba una Mikasa que, aunque seguía siendo fuerte y decidida, mostraba un lado diferente, más introspectivo y, de alguna manera, liberado de la carga emocional que lleva en la historia principal.

La decisión de incluir este look en la película es un guiño de Isayama a la comunidad de seguidores y una muestra de que el creador aprecia las reinterpretaciones y las múltiples facetas de sus personajes.

Un Cierre Más Esperanzador

La inclusión de esta escena alternativa y el rediseño de los personajes aportan un toque más positivo y reconfortante a la conclusión de la franquicia.

En lugar de enfocarse en la brutalidad y el sacrificio, The Last Attack ofrece a los fans una visión de lo que podría haber sido un final feliz, una despedida que muchos agradecen después de la intensidad emocional que caracterizó tanto al manga como al anime.

Para los seguidores de Shingeki no Kyojin, esta película no es solo una recapitulación de los eventos; es una oportunidad para experimentar un adiós más amable, donde personajes como Mikasa pueden disfrutar de un futuro en paz.

Y para aquellos que han estado al lado de la serie desde su inicio, la Mikasa gótica en The Last Attack es un regalo que celebra la lealtad y el amor de la comunidad por esta historia épica.