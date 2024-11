“No regresaré al estudio” I Actor de doblaje de Fairy Tail le declaró la guerra a Crunchyroll

¿Fanático de Fairy Tail? Pues presta atención. David Wald, la icónica voz en inglés de Gajeel de Fairy Tail, ha anunciado que no volverá a trabajar con Crunchyroll y que tiene mucho que contar, y no precisamente anécdotas divertidas de detrás de cámaras.

PUBLICIDAD

El 11 de noviembre, Wald se despachó en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) una bomba: “Amigos, no volveré a ser #Gajeel en #FairyTail. No volveré al estudio @Crunchyroll. Sus abusos son DEMASIADOS numerosos para enumerarlos aquí. Pero pronto se los contaré todos, y lo haré aquí [en Twitch]. Estén atentos”, escribió, dejando la expectativa en el aire.

Wald: Un nombre con recorrido

Wald no es cualquier actor de doblaje; tiene un repertorio impresionante que incluye personajes como Adam en Sk8 the Infinity, Tetsutetsu en My Hero Academia, y Askeladd en Vinland Saga. Además, ha trabajado como director de ADR en series como The Case Study of Vanitas y Given. Pero, aunque su carrera es notable, esta no es la primera vez que Wald lanza críticas a Crunchyroll.

El 25 de octubre, acusó a la empresa de abrir y destruir correo dirigido a él y compartió fotos como prueba. Crunchyroll respondió dos días después asegurando que “nunca abriríamos intencionalmente correo que no esté dirigido a la empresa” y que investigarían el caso. Hasta ahora, no ha habido más novedades al respecto.

Pero no es el único

Wald no es el único en alzar la voz. La actriz de doblaje Alexis Tipton, conocida por papeles como Kaguya en Kaguya-sama: Love Is War y Reze en Chainsaw Man, también compartió sus experiencias.

En una publicación el 27 de octubre, Tipton describió situaciones que consideró desalentadoras, como la falta de copias gratuitas de sus propios trabajos y la exclusión de eventos de la empresa, como las fiestas navideñas. “Somos solo un producto”, escribió Tipton, a lo que Wald respondió: “Somos grapadoras, somos notas adhesivas. Somos frágiles, pero somos reemplazables. Somos material de oficina”.

¿Qué Podría Revelar Wald en Twitch?

Por ahora, es un misterio qué detalles adicionales compartirá Wald en sus transmisiones de Twitch, pero es probable que haya más que contar. La comunidad de fans y actores de voz estará pendiente de lo que tenga que decir y de cómo estas declaraciones puedan afectar a la reputación de Crunchyroll.

PUBLICIDAD

Crunchyroll es una de las plataformas de anime más grandes del mundo, con más de 15 millones de suscriptores y más de mil millones de dólares en ventas de licencias en 2023. Sin embargo, acusaciones como las de Wald y Tipton ponen de relieve la relación entre los estudios de doblaje y los actores de voz, y podrían desencadenar un debate sobre las condiciones laborales en la industria.

¿Será este el inicio de un cambio en cómo se trata a los actores de voz? ¿Habrá una reacción de Crunchyroll o el silencio continuará? Por ahora, solo queda esperar a las revelaciones de Wald y ver cómo se desarrollan los acontecimientos.