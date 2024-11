¿En serio Arcane iba a durar cinco temporadas? Esto dijeron los creadores

Los fanáticos de Arcane han estado al borde de sus asientos desde que un artículo de Variety publicado el 6 de noviembre sugiriera que la exitosa serie animada de Netflix estaba originalmente planeada para durar cinco temporadas. Sin embargo, en una entrevista con TechRadar, Christian Linke y Alex Yee, los creadores de la serie, se apresuraron a aclarar el malentendido.

Todo, al parecer, surgió de una broma que Nicolo Laurent, exdirector ejecutivo de Riot Games, le hizo a Linke hace años.

¿De Dónde Salió la Idea de las Cinco Temporadas?

Según Linke, la confusión se remonta a un comentario que Laurent le hizo en tono de broma durante el desarrollo inicial de la serie. “Estábamos en un punto en el que teníamos el piloto o algunos episodios, pero aún no había luz verde para una temporada completa”, explicó Linke. Laurent decidió gastar una broma y le dijo: “Oye, sé que aún no has tenido luz verde, y decidí que no te la voy a dar”.

Linke se quedó atónito hasta que Laurent añadió: “¡Porque te estoy dando el visto bueno para cinco temporadas!”. Ambos se rieron, pero parece que la anécdota sobrevivió al paso del tiempo y terminó siendo malinterpretada por la comunidad.

Yee también intervino para subrayar la naturaleza de la broma y lo que realmente significaba: “Hacer una serie animada tiene un proceso de desarrollo tan largo que fue mucho para nosotros pedirles [al equipo ejecutivo de Riot] que confiaran en nosotros para una temporada. Esa broma de las cinco temporadas fue su forma de decir ‘Oye, queremos darte mucho margen de maniobra con esto’”, explicó.

La Verdad: Solo Dos Temporadas Desde el Principio

Linke y Yee confirmaron que, desde el principio, el plan siempre fue hacer solo dos temporadas de Arcane. “Cuando empezamos a desarrollar la historia después del piloto [que mostramos internamente en Riot], fue cuando pensamos: ‘Está bien, serán dos temporadas’”, dijo Linke. Así que, aunque los fans puedan sentir algo de decepción, la segunda temporada de Arcane será el capítulo final de la historia de Vi y Jinx, tal y como se concibió desde el inicio.

¿Podría Haber Más Arcane en el Futuro?

El final de la historia de Vi y Jinx en la segunda temporada no significa necesariamente el fin de Arcane. Yee comentó que, aunque siempre imaginaron formas de seguir adelante, alcanzar la segunda temporada fue el objetivo principal. Aun así, la frase de Linke “creceremos a partir de ahí” sugiere que, aunque no se ha confirmado nada, podría haber espacio para explorar otras tramas en el universo de Arcane en el futuro.

Es un enfoque similar al que HBO está utilizando con su adaptación de The Last of Us Part 2, que abarcará varias temporadas.

Despejando la Niebla de la Información

En resumidas cuentas, las afirmaciones sobre cinco temporadas fueron, como admitió Linke, “más que tonterías por nuestra parte”. Lo que comenzó como una broma interna se transformó en un rumor que encendió Internet. Pero los creadores han dejado claro que la segunda temporada será el final de la historia tal y como la habían planeado, aunque el éxito de la serie podría abrir puertas a futuros proyectos relacionados.

Con el estreno de la segunda temporada en Netflix el 9 de noviembre, los seguidores de Arcane podrán ver cómo concluye la saga de Vi, Jinx y los demás personajes que han conquistado a millones. Aunque la noticia de que la serie no se extenderá a cinco temporadas pueda sorprender a algunos, los creadores aseguran que el final estará a la altura de las expectativas.