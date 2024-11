¡Llegó Nintendo Music! | Así funcionará esta nueva plataforma de Nintendo

En una de esas cosas que millones de fans en todo el mundo no sabían que necesitaban pero que ahora quieren, Nintendo ha lanzado oficialmente Nintendo Music, una plataforma de streaming exclusiva para suscriptores de Nintendo Switch Online. Esta nueva aplicación, que ofrece acceso a una vasta biblioteca de bandas sonoras de videojuegos icónicos, marca un hito en la forma en que los jugadores pueden disfrutar de la música de sus títulos favoritos.

Un beneficio extra para Nintendo Switch Online

Desde las melodías nostálgicas de Super Mario Bros. hasta las composiciones épicas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Music abarca casi cuatro décadas de la historia musical de la compañía. Los suscriptores de Nintendo Switch Online, tanto en el plan estándar como en el Paquete de Expansión, pueden acceder a esta vasta colección sin costo adicional, lo que representa un valor agregado significativo para su suscripción.

La aplicación ofrece una experiencia de escucha altamente personalizada. Los usuarios pueden buscar canciones por título de juego, nombre de la pista o incluso mediante capturas de pantalla. Además, tienen la posibilidad de descargar pistas para escucharlas sin conexión y crear listas de reproducción personalizadas. Nintendo Music también incluye un filtro que oculta música de juegos sin terminar, evitando así posibles spoilers.

Una de las características más destacadas de Nintendo Music es su enfoque social. Los usuarios pueden compartir sus listas de reproducción con amigos y descubrir nuevas canciones recomendadas basadas en sus gustos y en la actividad de juego de sus contactos. Esta función fomenta la creación de una comunidad musical dentro de la plataforma, donde los fans pueden conectarse y compartir su pasión por la música de videojuegos.

Históricamente, todo el entorno del gaming conocer que Nintendo ha sido muy protectora de su propiedad intelectual, incluyendo por su puesto sus destacadas bandas sonoras. En esta ocasión, con Nintendo Music, demuestra un cambio de rumbo al ofrecer una plataforma oficial para que los fans puedan disfrutar de la música de sus juegos. Esta decisión no solo satisface la demanda de los fans, sino que también representa una forma inteligente de monetizar su catálogo musical.