Estos serán los juegos con optimización para PS5 Pro

Sony ha lanzado a la venta su arma secreta para llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel: la PlayStation 5 Pro. Esta nueva consola, una potenciada versión que se suma a la familia PlayStation 5 sin cambiar de generación, ofrece un rendimiento significativamente superior, permitiendo disfrutar de los juegos más recientes con gráficos más detallados, velocidades de cuadro más altas y efectos visuales más realistas.

Una serie de juegos recibirán mejoras gráficas junto a la consola

Al lanzamiento, más de 50 títulos ya cuentan con actualizaciones específicas para aprovechar al máximo las capacidades de la PS5 Pro, y esta lista seguirá creciendo en los próximos meses. Los juegos con la etiqueta “PS5 Pro Enhanced” ofrecen mejoras como resoluciones 4K y 8K, tasas de refresco de hasta 120 fps, trazado de rayos mejorado y efectos visuales más realistas.

Títulos tan aclamados como God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man Remastered y The Last of Us Part 2 Remastered ya han recibido actualizaciones para la PS5 Pro, ofreciendo una experiencia de juego aún más inmersiva. Por ejemplo, God of War Ragnarök ahora puede ejecutarse a 60 fps en modo calidad, mientras que Hogwarts Legacy presenta un trazado de rayos mejorado y una mayor variedad de superficies reflectantes.

Además de estos títulos de renombre, la lista de juegos compatibles con PS5 Pro Enhanced incluye una amplia variedad de géneros, desde shooters en primera persona como Call of Duty: Black Ops 6 hasta juegos de rol como Dragon Age: The Veilguard y MMOs como World of Warships: Legends.

Esta es una lista de videojuegos:

Call of Duty: Black Ops 6

Wukong

EA Sports College Football 25

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Fortnite

Madden NFL 25

NBA2K 25

No Man’s Sky

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Outlaws

Si bien fue controversial por su alto precio en el mercado, es innegable que la PlayStation 5 Pro representa un salto en la potencia de las consolas de videojuegos, ofreciendo una experiencia de juego más fluida y realista. Con una biblioteca de juegos cada vez más amplia y en constante crecimiento, la PS5 Pro se posiciona como la opción ideal para los jugadores más exigentes que buscan lo último en tecnología y rendimiento.