¿Star Wars tendrá una nueva trilogía cinematográfica? I Esto es lo que se sabe

El futuro de las películas de Star Wars ha tomado un giro intrigante (y un tanto confuso). Según informes de Deadline y Variety, Lucasfilm ha fichado a Simon Kinberg, el guionista y productor famoso por su trabajo en las películas de X-Men, para encargarse de una nueva trilogía de la saga galáctica.

Kinberg se unirá a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en la producción de estos filmes, o al menos eso indican las fuentes cercanas al estudio.

¿Episodios 10 al 12 o Algo Completamente Nuevo?

Lo que queda un tanto borroso es de qué tratará esta nueva trilogía. Por un lado, Deadline sugiere que podría continuar con la historia de los Skywalker, lo que convertiría estos episodios en el 10, 11 y 12 de la saga. Pero, ¿y si Lucasfilm decide sorprendernos y toma otro rumbo?

Existe la posibilidad de que sea una historia completamente nueva, con lazos (eso sí) a las otras tres películas que fueron anunciadas el año pasado. Para refrescarte la memoria, estas estarán dirigidas por James Mangold, Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy.

Y hablando de sorpresas, la cinta de Obaid-Chinoy traerá de regreso a Rey, interpretada por Daisy Ridley, mientras ella se embarca en el desafío de reconstruir la Orden Jedi.

Star Wars en Transición: De la Pantalla Grande a Disney Plus

Independientemente del camino que elijan, lo que está claro es que la transición de Star Wars a una nueva era cinematográfica no ha sido precisamente un paseo por la galaxia.

Aunque la franquicia ha prosperado en el ámbito del streaming con series como The Mandalorian, The Acolyte y Ahsoka, la pantalla grande ha estado ausente de sables de luz y duelos estelares desde el estreno de The Rise of Skywalker en 2019.

¿Y Qué Hay de Estrenos Confirmados?

Para aquellos fanáticos que llevan cuatro años esperando el sonido de los sables de luz en los cines, aún queda un poco más de paciencia. Hasta ahora, el único estreno cinematográfico que aparece en el horizonte es un spin-off de The Mandalorian & Grogu, programado para aterrizar en la gran pantalla el 22 de mayo de 2026.

Sí, aún queda un trecho considerable, pero al menos la fecha está marcada.

El Viaje Continúa

Mientras tanto, los rumores seguirán surcando el hiperespacio, y los fanáticos solo pueden especular qué tipo de aventuras y batallas estarán preparando Kinberg y compañía. ¿Será un nuevo capítulo de la familia Skywalker o un enfoque completamente distinto?

Lo que es seguro es que la fuerza debe estar fuerte con este equipo para lograr que Star Wars vuelva a brillar en la pantalla grande.