Dragon Ball Sparking! ZERO | Grandes ausencias y personajes que podrían incorporarse por DLC

El primer mes de Dragon Ball Sparking! ZERO transcurre con total normalidad. Más de tres millones de personas compraron el videojuego las impresiones, publicadas en las redes sociales, hablan maravillas de un título que llevaba 17 años siendo esperado por los fanáticos de la obra de Akira Toriyama.

Hay 182 personajes para jugar. Eso parece suficiente para cualquier videojuego, pero el fandom de Dragon Ball es otro lote. Nunca es mucho para quienes tienen 40 años disfrutando del mejor anime de todos los tiempos.

Es por eso que, antes de que el videojuego se estrenara el pasado 11 de octubre, la gente de Bandai Namco y Unreal Engine ya había anunciado el lanzamiento de tres DLC. Se vienen, en algún momento del 2025, el lanzamiento de 20 nuevos personajes.

Estos tres DLC hacen foco en Dragon Ball Daima, nuevo anime en desarrollo, y Dragon Ball Super: Super HERO, película más reciente de la franquicia de Akira Toriyama.

Después de que se liberen, habrán 202 personajes elegibles para pelear en el Dragon Ball Sparking! ZERO. ¿Es suficiente? No, hay ausencias notables que los fanáticos reclaman (y en Fayerwayer estamos de acuerdo).

Ausencias del Dragon Ball Sparking! ZERO

La primera no las tenemos que sacar de encima, porque es un despropósito. Tenemos a personajes de Dragon Ball GT y no está el mejor villano de esta parte de la serie, el Androide Super 17. Tiene todas las características para ser un adversario poderoso, ya que combina el nivel de pelea con la fusión y Dragon Ball Sparking! ZERO no lo incluyó. Ojalá rectifiquen.

Super 17 vs Goku SSJ4 Dragon Ball GT

Otros ausentes, por ahora, en Dragon Ball Sparking! ZERO son los personajes del manga de Dragon Ball Super, que sigue en desarrollo. Guerreros como Moro, Granola o Black Freezer, tienen que estar en un futuro del Budokai Tenkaichi 4.

Granolah, extraída de senpai.com.mx

Algunos fanáticos se han quejado que nombres importantes de las primeras sagas de Dragon Ball, cuando Goku era un niño, no están presentes en este primer lanzamiento. Dicen que merecen un espacio entre la múltiple elegibilidad de personajes del juego.

Tao Pai Pai, el abuelo Gohan, Piccolo Daimaku y el General Blue, son algunos de los más pedidos por los jugadores.