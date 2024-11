La tan esperada película live action de The Legend Of Zelda llegará en algún momento de esta década

En algún momento de los próximos cinco años, los fans de The Legend of Zelda finalmente verán a Link empuñando la Espada Maestra en la pantalla grande. Nintendo ha confirmado que la película basada en su icónica franquicia llegará a los cines antes de que termine esta década.

Fecha de Lanzamiento Tentativa: 202X

En su informe financiero del segundo trimestre del año fiscal 2025, Nintendo dejó entrever que la película live-action de The Legend of Zelda podría estrenarse en algún momento de la década de 2020, con una vaga fecha de lanzamiento marcada como “202X”. Aunque esto podría significar en cualquier momento antes de 2030, todo apunta a que Nintendo quiere lanzar la película antes de la próxima década.

De hecho, en el mismo informe, la compañía utilizó el término “20XX” para hablar de otros proyectos a largo plazo.

Una Nueva Aventura Cinematográfica con Sony Pictures

Anunciada hace casi un año, esta esperada adaptación live-action será una colaboración entre Nintendo y Sony Pictures Entertainment. Wes Ball, el director de Kingdom for the Planet of the Apes, está a cargo del proyecto. Ball ha revelado su intención de darle a la película una estética inspirada en el estilo de Hayao Miyazaki, y quiere que la historia y la ambientación se sientan “reales”, lo que promete un enfoque auténtico para el mundo de Hyrule.

¿Quién Interpretará a Link y a Zelda?

Aunque aún no se han anunciado casting oficiales, ya han surgido algunas propuestas y deseos interesantes en torno a los personajes principales:

Haley Joel Osment expresó en tono de broma su interés en interpretar a Link, lo cual ha generado comentarios curiosos entre los fans.

expresó en tono de broma su interés en interpretar a Link, lo cual ha generado comentarios curiosos entre los fans. Hunter Schafer , conocida por su papel en Euphoria , dijo que le encantaría interpretar a la princesa Zelda si tuviera la oportunidad.

, conocida por su papel en , dijo que le encantaría interpretar a la princesa Zelda si tuviera la oportunidad. Por otro lado, el creador de Tingle, Takaya Imamura, ha manifestado que le gustaría ver a Masi Oka (de Heroes) interpretando al excéntrico personaje de Tingle, si es que aparece en la película.

Mientras Tanto, ¡Otra Película de Mario Está en Camino!

Antes de que veamos a Link y Zelda en la pantalla grande, Nintendo tiene planeado otro lanzamiento: una nueva película animada basada en el universo de Super Mario Bros.. Esta cinta está programada para estrenarse el 3 de abril de 2026 y promete ser otra gran celebración para los fans del mundo de Mario.

¿Qué Esperar de la Película de Zelda?

Aunque todavía falta para que esta adaptación llegue a los cines, la participación de Wes Ball y la colaboración con Sony Pictures sugieren que Nintendo está apostando por una producción de alta calidad. Con la estética de Miyazaki como referencia y un enfoque en hacer que la historia se sienta auténtica, todo apunta a que esta película será una épica aventura en el mundo de Hyrule.

¿Estás listo para ver a Link, Zelda y otros personajes de The Legend of Zelda cobrar vida en el cine?