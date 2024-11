¿Netflix se rindió con las series interactivas? I Se viene una eliminación masiva de títulos

A partir del 1 de diciembre, Netflix eliminará casi todo su catálogo de programas y películas interactivas. Aunque la plataforma inició esta aventura en 2017 con la esperanza de reinventar el entretenimiento, parece que los días de “elige tu propia aventura” están llegando a su fin.

¿Qué títulos interactivos sobreviven al recorte?

Netflix tenía un total de 24 títulos interactivos, pero la gran purga dejará solo cuatro sobrevivientes, los “inmortales” de esta saga digital. Aquí están los elegidos:

Black Mirror: Bandersnatch – El clásico oscuro que nos hizo cuestionar nuestra cordura.

– El clásico oscuro que nos hizo cuestionar nuestra cordura. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend – Una aventura en la que podemos elegir el destino de Kimmy.

– Una aventura en la que podemos elegir el destino de Kimmy. Ranveer vs. Wild con Bear Grylls – Para los amantes de la adrenalina y la supervivencia.

– Para los amantes de la adrenalina y la supervivencia. You vs. Wild – Otro especial con Bear Grylls, donde eliges si el hombre come bichos o se queda colgando de un precipicio.

Si tienes alguno de los otros títulos en tu lista de “Pendientes”, mejor que te pongas las pilas porque desaparecerán como si Thanos hubiera chasqueado los dedos.

Una breve historia de los especiales interactivos de Netflix

Los especiales interactivos nacieron en Netflix como una apuesta por ofrecer algo realmente diferente. En 2017, lanzaron Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, donde podías decidir si el Gato con Botas luchaba contra osos o saltaba en paracaídas.

Luego vino el ultra famoso Bandersnatch, que nos hizo dudar de nuestra propia sanidad con sus caminos oscuros y perturbadores.

Netflix probó suerte con más especiales interactivos como Carmen Sandiego y Boss Baby, incluso intentaron una serie de trivia para jugar con amigos. Sin embargo, parece que la idea nunca logró cautivar a la audiencia como esperaban.

De hecho, Puss in Book ya había desaparecido de la plataforma hace un tiempo, probablemente sin que nadie lo notara.

¿Por qué Netflix abandona sus experimentos interactivos?

Según la portavoz de Netflix, Chrissy Kelleher, la tecnología de estos especiales interactivos “cumplió su propósito”, pero ahora resulta limitante, ya que la compañía está enfocada en “otros esfuerzos tecnológicos”. En otras palabras: adiós juegos, hola inteligencia artificial y otras cosas cool.

El exjefe de juegos de Netflix, Mike Verdu, quien ahora es vicepresidente de “GenAI para juegos” (sí, eso existe), confirmó que la compañía ya no está desarrollando títulos interactivos. Parece que los experimentos para hacerte sentir como el director de tu propia película se han quedado en el pasado.

Netflix y los videojuegos: ¿Una relación complicada?

Esto es solo una muestra de los desafíos de Netflix para encontrar su lugar en el mundo gamer. Aunque tienen una lista bastante decente de juegos móviles, sobre todo basados en sus reality shows (¿quién no quiere jugar a ser su personaje favorito de Too Hot to Handle?), la plataforma cerró su estudio de juegos AAA antes de lanzar siquiera un título. Además, su servicio de streaming de videojuegos sigue en fase beta, aunque ya está disponible en Estados Unidos hace más de un año.

¿Qué significa esto para el futuro de Netflix?

La decisión de Netflix de abandonar el contenido interactivo podría señalar un cambio hacia apuestas más seguras y menos experimentales. En lugar de dejar que el espectador decida el destino de los personajes, la plataforma parece estar volcando sus esfuerzos en la inteligencia artificial, los videojuegos móviles y, quién sabe, quizás algún día decidan comprar un estadio para organizar torneos de Squid Game en la vida real.

Así que si quieres tomar decisiones en los destinos de tus personajes favoritos en Netflix, aprovecha ahora antes de que estos programas sean historia. Aunque no fue un camino muy exitoso, los especiales interactivos quedarán como un curioso experimento en la historia de la plataforma… y quién sabe, tal vez algún día veamos un regreso.

Parece que la gran era de los especiales interactivos en Netflix ha llegado a su fin. Así que dile adiós a esos momentos en los que pudiste decidir si alguien tomaba la puerta izquierda o la derecha, o si caía en una trampa mortal o sobrevivía. Nos despedimos con nostalgia de este experimento. Hasta siempre, “elige tu propia aventura”… nos divertiste mientras duraste.