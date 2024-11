Deadpool y Wolverine estarán junto es la serie WWIII

Los fanáticos de Deadpool y Wolverine tienen motivos para celebrar. Después de varias miniseries y el éxito de la película, Marvel Comics ha confirmado una nueva serie regular protagonizada por este icónico dúo. Titulada simplemente “Deadpool/Wolverine”, la publicación reunirá al guionista Benjamin Percy y al dibujante Joshua Cassara para llevarnos a nuevas y sangrientas aventuras.

Una nueva historia entre los antihéroes favoritos de Marvel

La serie, que será publicada mensualmente, promete estar cargada de la acción y violencia que caracteríza a los personajes principales. Los dos antihéroes más malhablados de Marvel se enfrentarán a un villano de los X-Men y explorarán nuevos aspectos de su compleja relación. Percy y Cassara, quienes ya trabajaron juntos en “X-Force”, volverán a sumergirnos en el mundo de estos personajes, pero esta vez en un contexto muy diferente.

Con el fin de la era Krakoa, el universo mutante se encuentra en un estado de flujo. Marvel ha introducido un nuevo statu quo, “From the Ashes”, donde los X-Men luchan por sobrevivir en un mundo hostil. Sin embargo, Percy asegura que esta nueva situación no representa un cambio radical en su visión de Wolverine. Al contrario, considera que es una continuación natural de la historia que comenzó en 2017.

La violencia y el humor negro serán elementos clave en esta nueva serie. Marvel ha descrito “Deadpool/Wolverine” como “una película de acción interminable”, inspirada en clásicos de los 80 como “Commando” y “Rambo”. Los lectores pueden esperar escenas de acción trepidantes, diálogos ingeniosos y una buena dosis de gore.

Estas dos estrellas del mundo de los cómics han demostrado tener una gran química creativa y su trabajo en “X-Force” fue muy bien recibido por los fans. Con “Deadpool/Wolverine”, la dupla promete ofrecer una nueva entrega llena de adrenalina y diversión. Los amantes de los cómics de superhéroes tienen una cita obligada con esta nueva serie que promete convertirse en un éxito.