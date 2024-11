La escena competitiva de League of Legends recibirá grandes cambios para 2025

En la conferencia de prensa previa a la gran final de Worlds 2024, su torneo mundial, Riot Games ha confirmado la creación de un nuevo torneo internacional para League of Legends, atendiendo así las peticiones de jugadores, equipos y fans de alrededor del mundo. Este evento, que comenzará en 2025, se sumará al calendario competitivo y enfrentará a los mejores equipos del planeta.

Nuevos formatos, ligas y cambios en torneos internacionales

Este nuevo torneo, cuyo nombre y marca se darán a conocer próximamente, se desarrollará en un formato de dos fases: una regional y otra internacional. En la primera fase, cada una de las cinco regiones (más detalles sobre esta nueva estructura a continuación) clasificará a un equipo para la ronda internacional, donde se enfrentarán en un formato de todos contra todos. Los cuatro mejores equipos avanzarán a una fase eliminatoria, con la gran final programada para seis días después.

Además, Riot Games ha anunciado la implementación del “Fearless Draft” en este nuevo torneo, un formato que promete mayor variedad y emoción en las partidas.

Para acompañar este nuevo torneo, Riot Games ha anunciado una reestructuración de las ligas regionales. A partir de 2025, todas las regiones comenzarán la temporada con este nuevo evento. Posteriormente, se disputarán dos splits más: uno que clasificará a los equipos para el Mid-Season Invitational (MSI) y otro que culminará con un Campeonato Regional.

Una de las novedades más destacadas es la creación de la League of Legends Championship of the Americas (LTA), que unirá a las ligas de Norteamérica (LCS), Brasil (CBLOL) y Latinoamérica (LLA) en una sola competencia. Esta nueva liga se dividirá en dos conferencias (Norte y Sur) y contará con un sistema de promoción y descenso.

Con esta reestructuración, el número de equipos participantes en el Mundial aumentará a 17. Además, se han introducido cambios en el formato de la fase de Play-Ins para hacer la competencia aún más emocionante.